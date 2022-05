Αλλάζει το Champions League: Wild card σε δύο ομάδες από το 2024!

Αρχικά το σχέδιο της UEFA ανέφερε τα δύο αυτά εισιτήρια να απονέμονται σε συλλόγους των οποίων θα λαμβάνονταν υπόψιν οι επιδόσεις στη διοργάνωση την τελευταία 5ετία, ώστε αυτές να κερδίζουν τη συμμετοχή τους στη διοργάνωση λόγω και των αποτελεσμάτων που θα είχαν στο πρόσφατο παρελθόν. Κάτι τέτοιο, όμως, δεν δεχόταν η ECA. Υπήρξε τη Δευτέρα συνάντησή της με την UEFA και απ' ό,τι φαίνεται θα αλλάξει το πλάνο, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή» τομή.

Βάσει, λοιπόν, των όσων αναφέρει το «Athletic» οι δύο θέσεις θα πηγαίνουν σε ομάδες βάσει της κατάταξης των χωρών τους στο σχετικό Ranking, ενώ θα υπολογίζονται κάθε φορά οι δυο αμέσως προηγούμενες αγωνιστικές περίοδοι κι όχι τα πέντε τελευταία χρόνια.

Αξίζει να επισημανθεί πως αν αυτό το σχέδιο, επί παραδείγματι, είχε τεθεί σε εφαρμογή την τρέχουσα σεζόν, οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόμα ή Βιγιαρεάλ θα είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν πρόκριση στους ομίλους, ακόμα και αν δεν το πετύχαιναν μέσω των πρωταθλημάτων τους και χάρη στη βαθμολογία τους στην UEFA.

Told agreement now reached on new CL format from 2024. Two places still awarded by coefficient but will be country rather than club and only over previous season (England and Holland if it was this season). First stage will be eight games per club played over 10 game weeks.