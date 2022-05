Τρεις αγωνιστικές στον Κομάν για το χαστούκι στον Μαυροπάνο (vid)

Ο επιθετικός των Βαυαρών τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές, καθώς χαστούκισε τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, στις καθυστερήσεις του πρόσφατου ματς της Μπάγερν Μονάχου με την Στουτγκάρδη και αντίκρισε την κόκκινη κάρτα του Ντενίζ Αϊτεκίν.

Έτσι ο Κομάν θα χάσει την τελευταία αγωνιστική με τη Βόλφσμπουργκ, ενώ θα λείψει και από τα δύο επίσημα ματς της επόμεμης σεζόν.

Was ich nicht sehe: ein nachtreten von mavropanos

Was ich sehr wohl sehe: ein klarer Schlag in Mavropanos‘ Gesicht von Coman



Muss er ihm die Nase brechen für ne Rote Karte oder was? pic.twitter.com/SLbjIOAG22