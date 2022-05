Γκουαρντιόλα σε ρεπόρτερ: «Λίβερπουλ δεν είσαι; Τι, Γιουνάιτεντ; Συγγνώμη» (vid)

Στο +3 από την Λίβερπουλ βρίσκεται πλέον η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία επικράτησε στο Έτιχαντ με το ευρύ 5-0 της Νιουκάστλ τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε, με τους «πολίτες» να γίνονται πλέον για τα καλά το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος που θα είναι το τέταρτο την τελευταία πενταετία.

Ωστόσο, στην συνέντευξη Τύπου μετά το ματς, ο τεχνικός της Σίτι Πεπ Γκουαρντιόλα μόνο ήρεμος. Ο Καταλανός τεχνικός εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της Λίβερπουλ, καθώς ανέφερε πως οι «κόκκινοι» που έχουν κατακτήσει μόλις ένα πρωτάθλημα τα τελευταία 30 χρόνια υποστηρίζονται από τα μίντια, αλλά και από τον περισσότερο κόσμο κάτι που δεν ισχύει για την δική του ομάδα.



Ο Γκουαρντιόλα όμως δεν έμεινε εκεί, καθώς η αντιπαράθεση του αυτή με την Λίβερπουλ είχε και συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα ο προπονητής της έτερης ομάδας του Μάντσεστερ δέχτηκε μια ερώτηση στην συνέντευξη Τύπου από έναν δημοσιογράφο που δεν του άρεσε. Ο ίδιος μάλιστα ζήτησε από τον ρεπόρτερ να παραδεχτεί ότι είναι φίλος της Λίβερπουλ, η απάντηση «Γιουνάιτεντ» όμως που αυτός του έδωσε ήταν κάτι που τον αιφνιδίασε.

Αναλυτικά ο διάλογος Γκουαρδιόλα - ρεπόρτερ:

Ρεπόρτερ: «Μετά από τα γεγονότα της Τετάρτης, θα πρέπει να είστε εκστασιασμένος με αυτή την εμφάνιση, το αποτέλεσμα και την έκταση του σκορ».

Γκουαρντιόλα: «Είχες καθόλου αμφιβολίες; Ναι, είσαι φίλος της Λίβερπουλ, πες το...»

Ρεπόρτερ: «Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Γκουαρντιόλα: «Συγγνώμη Τζέιμς»



"I'm sorry, James!" 👀



Pep apologises to this reporter after finding out he's a Manchester United fan... 😂#MCFC pic.twitter.com/GXKo51fvFO