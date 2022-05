Απίστευτο: Αστυνομία και στρατός προετοιμάστηκαν με... εικονικά επεισόδια για το Μπάνικ-Σλάβια! (pic)

Πρόβα... επεισοδίων από την αστυνομία της Τσεχίας και τον στρατό της χώρας!

Η Μπάνικ Οστράβα φιλοξενεί την πρωτοπόρο Σλάβια Πράγας την Τετάρτη (11/5), αναμέτρηση που θεωρείται εξαιρετικά επίφοβη και για να είναι έτοιμες οι αρχές της χώρας, η αστυνομία με τον στρατό έκαναν μία "προσoμείωση" επεισοδίων!

Δείτε τις φωτογραφίες:

Czech police and soldiers are preparing for the high-risk match between Banik Ostrava - Slavia Prague, which will take place on 11.05.2022 pic.twitter.com/bEW30GiRRW