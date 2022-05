Μπρίστολ Ρόβερς: Τυχαίο; Χρειαζόταν επτά γκολ, τα έβαλε, ανέβηκε και έγινε χαμός (vid)

Η Μπρίστολ Ρόβερς χρειαζόταν επτά γκολ απέναντι στη Σκάνθορπ για να ανέβει στην 3η κατηγορία της Αγγλίας, στη League One δηλαδή, για να υπερκαλύψει και το +5 έναντι της Νορθάμπτον που κέρδιζε την Μπάροου. Ε, και τα κατάφερε... Νίκησε με 7-0 την αντίπαλο της, έκανε το... θαύμα και σφράγισε την απευθείας άνοδο, γεγονός που προκάλεσε ντελίριο ενθουσιασμό στις κερκίδες.

Μάλιστα, οι οπαδοί δεν κρατήθηκαν... Στο φινάλε, λοιπόν, εγκατέλειψαν εκστασιασμένοι τις θέσεις τους στις εξέδρες και εισέβαλαν στο γήπεδο για να γιορτάσουν το έπος της Μπρίστολ! Ένα έπος που παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς πως η τελευταία φορά που οι Πειρατές σκόραραν επτά γκολ σε έναν αγώνα «χάνεται» κάπου στο μακρινό 1964...

🎙️ "ASTONISHING STUFF" Bristol Rovers score SEVEN goals for the first time since 1964 to secure promotion to League One 🤯 pic.twitter.com/qHunY7yiHe

Unbelievable stuff today. Bristol Rovers needed to make up a 7-goal differential to grab automatic promotion for League One over Northampton. This is when they scored the seventh. Joey Barton had to ask them to get back to their seats for game to finish pic.twitter.com/JuVh4b9y9U