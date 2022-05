Πεδίο μάχης το Παρίσι: Συμπλοκές μεταξύ οπαδών πριν τον τελικό του Κυπέλλου

Πεδίο μάχης το Παρίσι λίγες ώρες πριν τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας ανάμεσα στη Νις και τη Ναντ.

Όπως φαίνεται σε εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, οπαδοί αρκετών ομάδων βρίσκονται στην «Πόλη του Φωτός» και ουκ ολίγες φορές η κατάσταση έχει εκτροχιαστεί. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, το παράδειγμα σε μπυραρία της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν επιτέθηκαν σε φίλους της Νανσί που διατηρούν στενούς δεσμούς με τους αντίστοιχους της Νις.

Με απλά λόγια, ξύλο, ξύλο, ξύλο παντού.

Δείτε το βίντεο:

French Cup final. 07.05.2022

OGC Nice - Nantes.(match in Paris)



PSG attack AS Nancy (friends with OGC Nice) in the pub before the game.#coupedefrance #OGCNFCN pic.twitter.com/hQAkBrm5l5