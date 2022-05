Το... τσαλάκωμα και τα «κανονάκια» του Εντιαγέ στον Άρη

Τι «παίζει» με τον Σενεγαλέζο μέσο και τους «κίτρινους» εν όψει καλοκαιριού; Το SDNA έχει το ρεπορτάζ.

Ο Μπαντού Εντιαγέ υπήρξε μία από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του Άρη το περασμένο καλοκαίρι.

Το «βαρύ» βιογραφικό του Σενεγαλέζου μέσου σε συνδυασμό με τα χρήματα που απλώθηκαν στα πόδια του σε παλαιότερα μεταγραφικά deals, αυτομάτως σήκωσαν μπόλικη…σκόνη γύρω από το όνομά του αμέσως μετά τη συμφωνία με τον Άρη και της άφιξή του στην Θεσσαλονίκη.

Να θυμίσουμε πως για τον 31χρονο μέσο η Στόουκ Σίτι πλήρωσε 16 εκατ. ευρώ το Γενάρη του ΄18 για την αγορά των δικαιωμάτων του από την Γαλατασαράι, η οποία με τη σειρά της τον είχε αποκτήσει έναντι 7,5 εκατ. ευρώ από την Οσμάνλισπορ.

Με το…καλημέρα της θητείας του στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Εντιαγέ έδειξε πως διαθέτει το «πακέτο» να κάνει τη διαφορά στον άξονα της μεσαίας γραμμής των «κιτρίνων».

Οι γεμάτες εμφανίσεις του διαδέχονταν η μία την άλλη κι ενώ το κοντέρ γράφει συνολικά 34 ματς, 4 γκολ και 4 ασίστ.

Η αλήθεια ωστόσο είναι πως ο Εντιαγέ έχει χάσει την θέση του στην ενδεκάδα του Άρη το τελευταίο διάστημα και επί των ημερών του Χερμάν Μπούργος στο τιμόνι της ομάδας.

Η χρησιμοποίησή του σε ρόλο εξτρέμ (!) στο παιχνίδι των πλέι οφ με τον ΠΑΣ Γιάννινα σε συνδυασμό με την απώλεια της φανέλας του βασικού, έχουν «τσαλακώσει» την ψυχολογία του κι αυτό είναι κάτι που φαίνεται και στην καθημερινότητα της ομάδας και στα παιχνίδια.

Με εξαίρεση το ματς της πρεμιέρας των πλέι οφ κόντρα στον Ολυμπιακό όπου έπαιξε για 90 λεπτά, στα υπόλοιπα δεν έβγαλε όλο το ματς με την φανέλα του βασικού και δείχνει να΄ναι τέταρτος στην ιεραρχία πίσω απ΄τους Ματίγια, Σάσα και Ντουκουρέ.

Κι όλα αυτά ενώ κουβαλά ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια στο φετινό ρόστερ του Άρη το οποίο λήγει το καλοκαίρι του ΄24.

Κάτι η…τσαλακωμένη ψυχολογία, κάτι οι υψηλές αποδοχές του και κάτι το γεγονός πως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στο βαθμό που θα ήθελε την εμπιστοσύνη του νέου τεχνικού, αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά εν όψει καλοκαιριού με επίκεντρο τα «κανονάκια» του Εντιαγέ στον Άρη.

Πόσω μάλλον έτσι και το CAS ανάψει το "πράσινο φως" για την πραγματοποίηση μεταγραφών στο σύλλογο της Θεσσαλονίκης και δεν του δέσει τα χέρια με απόφαση απαγόρευσης.

By the way, ο Αφρικανός μέσος ποτέ δεν έπαψε να κάνει…γκελ στην τουρκική αγορά και να υπάρχουν ομάδες της γειτονικής χώρας που διαχρονικά διατηρούν τις κεραίες προς το μέρος του.