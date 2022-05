Δε βγαίνουνε τα όνειρα σε πλειστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα...

-Έχει κατακτήσει 25 τίτλους

-Έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα σε τέσσερις χώρες

-Έχει κατακτήσει εγχώριους τίτλους στην Πορτογαλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία και στην Ιταλία

-Έχει σηκώσει δύο φορές το Τσάμπιονς Λιγκ

-Έχει κατακτήσει το Γιουρόπα Λιγκ και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ

Και στα 59 του χρόνια, αυτός που (ήταν κάποτε πια για κάποιους) αυτοαποθεώθηκε ως «Special One» έβαλε τα κλάματα όταν η Ρόμα «σφράγισε» το εισιτήριο για τον τελικό του Europa Conference League. Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά τον πρώτο τίτλο της προπονητικής καριέρας του, ο Μουρίνιο είναι ακόμα εδώ.

Αν οι «τζιαλορόσι» κατακτήσουν αυτόν τον τίτλο κόντρα στη Φέγενορντ στις 25 Μαΐου δεν θα είναι σίγουρα η πιο μεγάλη στιγμή στην καριέρα του Πορτογάλου. Μα τα δάκρυα χαράς, ίσως και λύτρωσης, ίσως και απάντησης σε όλους τους επικριτές του τα τελευταία χρόνια, δείχνει πόσο αγαπά αυτός ο άνθρωπος το ποδόσφαιρο. Πόσο το ζει ακόμα. Πόσο η ψυχή του είναι δοσμένη σε αυτό.

Και με τα καλά του και τα κακά του είναι η απόδειξη πως κανείς δεν είναι τελειωμένος μέχρι να αποφασίσει ο ίδιος να τελειώσει. Δεν ήταν διόλου εύκολα για τον Μουρίνιο τα προηγούμενα χρόνια. Η αμφισβήτηση ήταν έντονη, μετά τις μεγάλες επιτυχίες ήρθαν... κατραπακιές, αλλά έμεινε εκεί να το παλεύει με τον τρόπο που μπορούσε.

Ο Μουρίνιο θα είναι παρών σε ακόμα τελικό, ας είναι και σε αυτόν του... ταπεινού Europa Confernece League. Στα... γεράματά του είναι έτοιμος να σηκώσει άλλο ένα τρόπαιο, ας μην είναι τόσο λαμπερό αυτό. Η ιστορία έχει γράψει πως είναι ο πρώτος προπονητής σε τελικούς τριών διαφορετικών ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων.

Και ο πρώτος που φτάνει σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τέταρτη διαφορετική ομάδα! Πήγε με την Πόρτο στον τελικό του ΟΥΕΦΑ (2003) και του Τσάμπιονς Λιγκ (2004), με την Ίντερ στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ (2010) και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του Γιουρόπα Λιγκ (2017). Τώρα πηγαίνει με τη Ρόμα, μια ομάδα που έχει να πανηγυρίσει τίτλο από το 2008 και έχει να πάει σε ευρωπαϊκό τελικό από το 1991!

Ακόμα και στα «χειρότερά» του, όπου πήγε ο Πορτογάλος έχει πάρει τουλάχιστον έναν τίτλο. Εκτός από την Τότεναμ, την ομάδα που τον έδιωξε μια εβδομάδα πριν από τον τελικό του Λιγκ Καπ. Και τον έχασαν οι Λονδρέζοι!

«Είμαι πολύ φορτισμένος συναισθηματικά. Αυτό είναι για εμάς το Τσάμπιονς Λιγκ. Φυσικά, είχα στην καριέρα μου μεγαλύτερες στιγμές από αυτήν. Και όσα νιώθω τώρα δεν είναι τόσο για εμένα όσο για τους φιλάθλους, για τους παίκτες, για τον σύλλογο. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος και τα τρόπαια που έχει είναι αντιστρόφως ανάλογα με την ιστορία και το μέγεθός του. Δεν είναι ακόμα ένα τρόπαιο, είναι προς το παρόν η παρουσία σε έναν τελικό, αλλά είναι κάτι» ήταν τα λόγια του προσπαθώντας να... δικαιολογηθεί για τα δάκρυα.

«Είμαστε μια οικογένεια. Καθώς τα χρόνια περνούν, γίνεσαι λιγότερο εγωιστής και παίρνεις περισσότερο τον ρόλο του πατέρα ή ακόμα και του παππού για τους παίκτες σου. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος και συγκινημένος γι' αυτούς. Νομίζω πως όλοι στη Ρόμα είναι χαρούμενοι πια και έχω κι εγώ μια μικρή συνεισφορά σε αυτό» συνέχισε ο Μουρίνιο κάνοντας δηλώσεις που διόλου δεν θύμιζαν τον παλιό... υπεροπτικό και αλαζονικό εαυτό του. Όχι ότι έχει αλλάξει τόσο πολύ.

Αφήνοντας πίσω τους τις, μάλλον, πικρές εμπειρίες της Τότεναμ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και τις κριτικές για αναχρονιστικό και αναποτελεσματικό ποδόσφαιρο, ο Μουρίνιο πήγε στη Ρώμη το περασμένο καλοκαίρι προσπαθώντας να «αναστήσει» όχι μόνο την ομάδα εκεί, αλλά και την καριέρα του. Λίγες ημέρες μετά την πρόσληψή του από τους «τζιαλορόσι» σε έναν τοίχο της ιταλικής πρωτεύουσας δημιουργήθηκε ένα γκράφιτι που τον έδειχνε σε μια βέσπα με το κασκόλ της Ρόμα να ανεμίζει. Ήταν μια εικόνα αισιοδοξίας, για όσα μπορούσε να προσφέρει.

Όχι ότι η παρουσία του τη φετινή σεζόν στον πάγκο της ομάδας είναι ανέφελη. Κάθε άλλο. Ο σύλλογος ξόδεψε τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλη ιταλική ομάδα για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του και στην πορεία τα στραπάτσα ήταν πολλά. Και υπήρξαν και στιγμές που «ξύπνησε» ο παλιός κακός εαυτός του, όταν έβρισκε κάθε είδους δικαιολογία για να ρίξει την ευθύνη σε άλλους, χωρίς να αναλογιστεί την δική του. Η παρουσία, λοιπόν, σε αυτόν τον τελικό είναι και η ευκαιρία για να «σώσει» την χρονιά. Μπορεί να το κάνει.

Και τελικά είναι αυτό το κλάμα του που αποδεικνύει πόσο πολύ ζει ακόμα ο ίδιος (για) το ποδόσφαιρο. Δείχνει πως ενώ έχει κατακτήσει τα πάντα, πως θα μπορούσε να μένει επαναπαυμένος στις δάφνες των επιτυχιών, αυτός θέλει περισσότερα. Δεν είναι κι άσχημα για έναν «τελειωμένο», o οποίος ακόμα κάνει όνειρα...

Αυτοί είναι οι τίτλοι της καριέρας του:

Πόρτο

Πριμέιρα Λίγκα: 2002-2003, 2003-2004

Κύπελλο Πορτογαλίας: 2002-2003

Λιγκ Καπ Πορτογαλίας: 2003

Τσάμπιονς Λιγκ: 2003-2004

Κύπελλο ΟΥΕΦΑ: 2002-2003

Τσέλσι

Πρέμιερ Λιγκ: 2004-2005, 2005-2006, 2014-2015

Κύπελλο Αγγλίας: 2006-2007

Λιγκ Καπ Αγγλίας: 2004-2005, 2006-2007, 2014-2015

Κομιούνιτι Σιλντ: 2005

Ίντερ

Σέριε Α: 2008-2009, 2009-2010

Κύπελλο Ιταλίας: 2009-2010

Σούπερ Καπ: 2008

Τσάμπιονς Λιγκ: 2009-2010

Ρεάλ Μαδρίτης

Πρωτάθλημα Ισπανίας: 2011-2012

Κύπελλο Ισπανίας: 2010-2011

Σούπερ Καπ Ισπανίας: 2012

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Κομμιούνιτι Σιλντ: 2016

Γιουρόπα Λιγκ: 2017

Λιγκ Καπ Αγγλίας: 2016-2017

*Ο τίτλος του άρθρου είναι από το τραγούδι «Κιφ» σε στίχους Άλκη Αλκαίου, μουσική Μάριου Τόκα, ερμηνεία Δημήτρη Μητροπάνου.

