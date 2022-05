«Πεδίο μάχης» η Μασσαλία με 20 συλλήψεις και ασύλληπτες εικόνες με μαχαίρια (vid)

Ο κακός χαμός τις τελευταίες ώρες στη Μασσαλία με άγρια επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Μαρσέιγ και της Φέγενορντ που συγκρούονται το βράδυ στο «Βελοντρόμ» για την πρόκριση στον τελικό του Europa Conference League.

Το τοπίο ήταν... πολεμικό στο παλιό λιμάνι της πόλης, όπου συγκεντρώθηκαν οι Ολλανδοί υπό την επιτήρηση της ολλανδικής και γαλλικής αστυνομίας. Τότε οι οπαδοί της Μαρσέιγ τους προσέγγισαν κι άρχισαν να εκτοξεύουν προς το μέρος τους βεγγαλικά και διάφορα αντικείμενα, έχοντας στα χέρια τους μάλιστα και μαχαίρια.

Η επέμβαση της αστυνομίας ήταν άμεση με αποτέλεσμα να 20 άτομα να συλληφθούν. Υπενθυμίζεται ότι επεισόδια προκάλεσαν και στο πρώτο ματς στην Ολλανδία οι οπαδοί της Μαρσείγ πριν από τη σέντρα του ματς με τη Φέγενορντ.

Marseille (on the right) running for Feyenoord last night 🏃🏼‍♂️🇫🇷 pic.twitter.com/MaD3jwt1XK — Casual Ultra (@thecasualultra) May 5, 2022

UEL.04.05.2022

Marseille - Feyenoord.

Clashes between fans the night before the game. pic.twitter.com/QvnuwIspCk — HooligansTV (@hooligans_tv) May 4, 2022