Χάος στη Μασσαλία, ξυλοκόπησαν και λήστεψαν οπαδό της Φέγενορντ (vids)

Μαρσέιγ και Φέγενορντ αναμετρώνται απόψε στη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League και στους δρόμους της Μασσαλίας επικράτησαν ξανά στιγμές πανικού.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου μάλιστα, δείχνει έναν οπαδό της ολλανδικής ομάδας να είναι χτυπημένος, μέσα στα αίματα και την ίδια στιγμή κάποιοι να κλέβουν ό,τι έχει στις τσέπες του.

Επιπλέον υπάρχουν πολλά ακόμη βίντεο που δείχνουν συγκρούσεις στους δρόμους της πόλης.

UECL. 05.05.2022

Marseille - Feyenoord.

Clashes between fans. In the video, Feyenoord hooligans. pic.twitter.com/sF7ifiRoBr