Είναι πάρα πάρα πάρα πολύ... κακό! Το σύνθημα των οπαδών της Γιουνάιτεντ για τον Τεν Χαγκ (vid)

Σύνθημα στα χείλη των οπαδών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει γίνει ήδη ο Έρικ Τεν Χαγκ, αλλά μάλλον αυτό που σκέφτηκαν οι φίλοι της ομάδας δεν θα τον ενθουσιάσε!

Μετά τη νίκη της ομάδας τους επί της Μπρέντφορντ για την Πρέμιερ Λιγκ, οι οπαδοί των «κόκκινων διαβόλων» έγιναν viral για το σύνθημα με το επώνυμο του νέου προπονητή της ομάδας.

Πως πάει αυτό; Πήραν το Τεν (δέκα στα αγγλικά) από το επώνυμο του Ολλανδού και άρχισαν να μετρούν!

Σαν να λέμε... ¨Ενας Χαγκ, Δύο Χαγκ, Τρεις Χαγκ και πάει λέγοντας!

«One Hag, Two Hag, Three Hag, Four Hag, Five Hag, Six Hag, Seven Hag, Eight Hag, Nine Hag, Ten Hag… Ten Hag, Ten Hag, Ten Hag, Ten Hag».