Το έβλεπε, το έπαιξε και ξετίναξε με τη Φούλαμ τους book (Pic)

Το βλέπε, το έπαιξε και τους ξετίναξε...

Τρελά λεφτά έβγαλε ένας Βρετανός που είχε τη μεγάλη έμπνευση να παίξει ένα τρελό μακροχρόνιο στοίχημα για τη Φούλαμ. Συγκεκριμένα, πόνταρε στην έναρξη της σεζόν ότι η ομάδα του Μάρκο Σίλβα θα σκοράρει περισσότερα από 100 τέρματα στη φετινή Championship. Το εν λόγω γεγονός έδινε απόδοση 300 και πόνταρε 20 λίρες και σέρα τους τα πήρε.

Με την επτάρα επί της Λούτον η Φούλαμ έφτασε τα 106 γκολ στη σεζόν και… πλήρωσε τον τύπο.

𝟭𝟬𝟬 𝗟𝗘𝗔𝗚𝗨𝗘 𝗚𝗢𝗔𝗟𝗦



🥳 Fulham take a 2-0 lead vs Luton to bring up their 100th & 101st league goals



🤯 We have one 𝘃𝗲𝗿𝘆 happy customer right now!#SkyBetChampionship pic.twitter.com/tXLrkcUbmx