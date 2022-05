Σοβαρά επεισόδια σε αγώνα για την Β΄κατηγορία στο Βέλγιο (vid)

Από επεισόδια σημαδεύτηκε το ματς μεταξύ της Σεράινγκ και της Μόλενμπεεκ (0-0), για την δεύτερη κατηγορία του Βελγίου.

Τα επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα, όταν οι οπαδοί των δύο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν μάχες σώμα με σώμα.

Όλα αυτά τη στιγμή που από το γήπεδο απουσίαζαν οι αστυνομικές δυνάμεις, με τα επεισόδια να συνεχίζονται για αρκετή ώρα.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Belgium. 30.04.2022

After the play-off game between RFC Seraing - RWDM, fans of both teams clashed on the pitch.#serrwd pic.twitter.com/awv3quh4Kf