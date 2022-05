Βρήκε δίχτυα ξανά ο Σιατραβάνης στην Αυστραλία (vid)

Ο Σάββας Σιατραβάνης σημείωσε το δεύτερο γκολ του στην Αυστραλία στη νίκη της Νιούκαστλ Τζετς με 3-0 στην έδρα της Μακάρθουρ του Απόστολου Γιάννου για την 26η αγωνιστική της A-League.

Ο 29χρονος εξτρέμ ήταν ο παίκτης που άνοιξε το σκορ μόλις στο 4' για την ομάδα του. Τα τέρματα των Βαλεντίνο Γιουέλ και Μπέκα Μικελτάτζε διαμόρφωσαν το τελικό σκορ στο 2ο μέρος.

