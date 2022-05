Ολλανδία: Η αστυνομία πήγε για παρατήρηση και τελικά πανηγύρισε μαζί με τους οπαδούς της Τράμπζον (vid)

Η αστυνομία έσπευσε να κάνει παρατηρήσεις σε οπαδούς της Τράμπζονσπορ που πανηγύριζαν ξέφρενα, αλλά τελικά έγινε ένα μαζί τους. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Ουτρέχτη, όπου υπάρχει μεγάλη τουρκική κοινότητα.

Η αστυνομία, λοιπόν, έσπευσε στο σημείο όπου πανηγύριζε κόσμος για να κάνει παρατήρηση και να επιβάλλει την τάξη.Στο τέλος ωστόσο, οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί έζησαν τρομερές στιγμές, με τα όργανα της τάξης να γίνονται ένα με τους φιλάθλους και να πανηγυρίζουν μαζί τους.

Police came with complaints of noise during the championship celebration of Trabzonspor 🇹🇷 fans in Utrecht, Netherlands 🇳🇱.



The police then celebrated together with the #Trabzonspor supporters.



