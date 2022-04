Ντε Χέα: «Ντρέπομαι για τις εμφανίσεις μας» (vid)

Χωρίς τρόπαιο θα ολοκληρώσει όπως όλα δείχνουν τη σεζόν η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία μετά την εντός έδρας ισοπαλία κόντρα στην Τσέλσι (1-1) βλέπει το Champions League της επόμενη σεζόν ολοένα και να απομακρύνεται.

Η ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ μπορεί να βρίσκεται στην έκτη θέση της βαθμολογίας, ωστόσο το ενδεχόμενο να μείνει εκτός Ευρώπης είναι υπαρκτό, καθώς οι Γουέστ Χαμ και Γουλβς που βρίσκονται στο κατόπι των «κόκκινων διαβόλων» απέχουν δύο και πέντε βαθμούς αντίστοιχα.

Ο Νταβίντ Ντε Χέα μιλώντας στο Sky Sports αναφερόμενος στην φετινή πορεία της Γιουνάιτεντ δήλωσε ότι νιώθει ντροπή, για την εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα

«Είναι δύσκολο. Για μένα, είναι πολύ σκληρό. Είμαι εδώ πολλά χρόνια, ήμουν στο γήπεδο και στο 3-0 ή 4-0 είναι πολύ οδυνηρό. Ντρέπομαι μερικές φορές, νιώθω... είναι δύσκολο να πω, αλλά νιώθω φρικτά στο γήπεδο. Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε αυτή τη νοοτροπία και τα πάντα και όλοι κάνουν ό,τι μπορούν και προσπαθούμε να κερδίζουμε παιχνίδια και να είμαστε στις πρώτες θέσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στα λεγόμενα του.

