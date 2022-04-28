Μόνο που δεν παρήγγειλε καφέ και δεν άναψε τσιγάρο! Χαμός στο Twitter με τον... χαλαρό Άλισον (pics)

Θα μπορούσε ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας να ανάψει τσιγάρο, να πάρει ποπ κορν για να παρακολουθήσει τον αγώνα, να απολαύσει τον καφέ. να βγάζει selfies και να τις ανεβάζει στο instagram την ώρα του αγώνα!
Τόσο χαλαρός ήταν ο Άλισον στον πρώτο ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το βράδυ της Τετάρτης στο «Άνφιλντ».
Alisson all game pic.twitter.com/onKDlGMHSZ— Gbemiga (@Gbemiga__A) April 27, 2022
Alisson tonight pic.twitter.com/WrEQkc2QSR— Nova Ysabel #YNWA 🔴 (@MycketWicket) April 27, 2022
Alisson highlights against villareal 🥶 pic.twitter.com/gSjLcJBGvU— el (@elsaslfc) April 27, 2022
Alisson today pic.twitter.com/dfQf2N87ya— Dina (@Anfieldina_) April 27, 2022
Meanwhile Alisson in front of his goalpost v Villareal #LIVVIL pic.twitter.com/icFSmpNqgw— Rahul (@anpadhCS) April 27, 2022
Alisson in goal tonight #LIVVIL pic.twitter.com/6aaFizim96— Tom Munns (@TomMunns1) April 27, 2022
Alisson Becker tonight…. pic.twitter.com/d8APUOKTzk— Ben Webb (@BenWebbLFC) April 27, 2022
Alisson ante el Villarreal. pic.twitter.com/c2h7WDf6Ii— Borslord (@Borslord) April 27, 2022
Contribution of Alisson during liverpool vs villareal pic.twitter.com/o7QsV1CeDi— Shifu Insider (@xylofoonvtech) April 28, 2022