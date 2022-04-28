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Μόνο που δεν παρήγγειλε καφέ και δεν άναψε τσιγάρο! Χαμός στο Twitter με τον... χαλαρό Άλισον (pics)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Άλισον ήταν... θεατής στην αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Βιγιαρεάλ και στο Twitter έγινε χαμός με χιουμοριστικά σχόλια.

Θα μπορούσε ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας να ανάψει τσιγάρο, να πάρει ποπ κορν για να παρακολουθήσει τον αγώνα, να απολαύσει τον καφέ. να βγάζει selfies και να τις ανεβάζει στο instagram την ώρα του αγώνα!

Τόσο χαλαρός ήταν ο Άλισον στον πρώτο ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το βράδυ της Τετάρτης στο «Άνφιλντ». 

Μόνο που δεν παρήγγειλε καφέ και δεν άναψε τσιγάρο! Χαμός στο Twitter με τον... χαλαρό Άλισον (pics)
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