Μόνο που δεν παρήγγειλε καφέ και δεν άναψε τσιγάρο! Χαμός στο Twitter με τον... χαλαρό Άλισον (pics)

Θα μπορούσε ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας να ανάψει τσιγάρο, να πάρει ποπ κορν για να παρακολουθήσει τον αγώνα, να απολαύσει τον καφέ. να βγάζει selfies και να τις ανεβάζει στο instagram την ώρα του αγώνα!

Τόσο χαλαρός ήταν ο Άλισον στον πρώτο ημιτελικό του Τσάμπιονς Λιγκ το βράδυ της Τετάρτης στο «Άνφιλντ».

