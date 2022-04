ΠΑΟΚ: Λύρατζης, ο πολυτιμότερος της Τούμπας

Ο Λευτέρης Λύρατζης αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ στον πρώτο ημιτελικό με τον Ολυμπιακό - Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Μιτρίτσα ενώ ο Αουγκούστο συμπλήρωσε το βάθρο.

Ο Λευτέρης Λύρατζης αναδείχθηκε από το κοινό του paokfc.gr και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η πρώτη μάχη των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας στο γήπεδο της Τούμπας δεν έβγαλε νικητή. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε αλλά το γκολ δεν ήρθε και το 0-0 άφησε ανοιχτή την υπόθεση πρόκριση ενόψει επαναληπτικού.

Εκ των κορυφαίων της αναμέτρησης ο Λευτέρης Λύρατζης. Ο δεξιός οπισθοφύλακας του Δικεφάλου έκανε μία ακόμα μεστή εμφάνιση, έτρεξε πολλά χιλιόμετρα, ήταν άψογος τακτικά και βοήθησε σε όλες τις γραμμές.

Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match του αγώνα ο Λύρατζης συγκέντρωσε το 36,6% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Αλέξαντρου Μιτρίτσα, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο έδωσε πνοή στην επιθετική γραμμή του Δικεφάλου, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε ο Ντόουγκλας Αουγκούστο που ήταν εξαιρετικός και κυριάρχησε στη μεσαία γραμμή.