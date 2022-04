Σημάδευαν τον Μπενζεμά με λέιζερ κι απάντησε με εκτέλεση… Πανένκα (vid)

Ο Καρίμ Μπενζεμά έδειξε και στον πρώτο ημιτελικό με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Νησί ότι διανύει μία εξαιρετική αγωνιστική περίοδο, όντας ασταμάτητος στο σκοράρισμα.

Ο Γάλλος επιθετικός της «βασίλισσας» δεν βρήκε μόνο το πρώτο γκολ της ομάδας του, το οποίο ήταν καθοριστικό για να την κρατήσει όρθια σε ένα κομβικό χρονικό σημείο, αλλά ήταν εύστοχος κι από τα 11 βήματα.

Μπορεί όπως αποκαλύπτουν φωτογραφίες αγγλικών μέσων ο Μπενζεμά να έγινε αποδέκτης αυτής της βλακώδους συνήθειας στα γήπεδα να σημαδεύονται οι παίκτες με λέιζερ, κάτι που έκαναν οι φίλοι της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά όχι μόνο δεν επηρεάστηκε, αλλά εκτέλεσε αλά Πανένκα, μειώνοντας το σκορ για τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Karim Benzema targeted by laser pen moments before Real Madrid star's epic #UCL Panenka against Manchester Cityhttps://t.co/cM4qwaBSld pic.twitter.com/4b2ToJUN8R