Φορλάν: Γκολάρα στα 42 του με απευθείας κόρνερ (vid)

Προς τι πρόλογος; Για τον Ντιέγκο Φορλάν που αν και είναι αισίως 42 ετών έβαλε μία γκολάρα με απευθείας εκτέλεση κόρνερ.

Ο άλλοτε άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης παίζει στην Ολντ Μπόις στην Πανεπιστημιακή Λίγκα της Ουρουγουάης, με την οποία πρόσφατα έκανε ντεμπούτο και σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, αποδεικνύοντας ότι το τόπι δεν ξεχνιέται, ακόμα και στα 42...

Δείτε το βίντεο:

Nothing to see here. Just 42-year-old Diego Forlán scoring direct from a corner during his university league debut in Uruguay.



pic.twitter.com/1rdVbzI0RW