Δεν μπορεί να το έκανε αυτό ο Μπουφόν! Απίστευτη γκάφα στο τελευταίο παιχνιδι της Πάρμα (vid)

Μπορεί να έφτασε τα 44 χρόνια, αλλά ο θρυλικός Ιταλός τερματοφύλακας συνεχίζει να αγωνίζεται φορώντας την φανέλα της Πάρμα στη Serie B.

Και στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της ομάδας, ο Μπουφόν έκανε μια γκάφα που έγινε viral.

Συγκεκριμένα, έκανε ένα εντελώς αποτυχημένο διώξιμο σε πάσα από αμυντικό ενάντια στην Περούτζια, με τον αντίπαλο επιθετικό να προλαβαίνει να επωφεληθεί και να σκοράρει, κάνοντας το 2-0.

Οι «παρμέντσι» ηττήθηκαν τελικά με 2-1.

This is the Buffon moment I mentioned earlier #PerugiaParma🇮🇹 pic.twitter.com/30WcZ1YQbY