Είναι... παράδοση, πως να το κάνουμε! Το 2005 ο 41χρονος Ισπανός είχε φωτογραφηθεί γυμνός με το κύπελλο που κατέκτησε η Βαλένθια, το ίδιο έκανε και τώρα που η Μπέτις επικράτησε των «νυχτερίδων» στον τελικό της διοργάνωσης.

Α! Και το 2008 όταν το σήκωσε με την Μπέτις είχε πάρει το τρόπαιο στον γάμο του! Τρελός είναι και ό,τι θέλει κάνει!

14 years later, Joaquin does it again. 😭😭 pic.twitter.com/xa1ZIrXhp4