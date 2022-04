Οριστικό: φεύγει από την Τσέλσι ο Ρούντιγκερ, «έκλεισε» στη Ρεάλ!

Ο 29χρονος αμυντικός δεν είχε δεχθεί τους τελευταίους μήνες να συζητήσει με τους Λονδρέζους για νέο συμβόλαιο και έτσι θα φύγει από το «Στάμφορντ Μπριτζ» στο τέλος της φετινής σεζόν καθώς μένει πια ελεύθερος.

Μετά το τέλος του κυριακάτικου αγώνα κόντρα στη Γουέστ Χαμ για το πρωτάθλημα, ο Τούχελ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους σχετικά με το μέλλον του Ρούντιγκερ και επιβεβαίωσε τις φήμες για αποχώρηση.

«Θέλει να αποχωρήσει από τον σύλλογο. Με ενημέρωσε με κατ’ ιδίαν κουβέντα. Δώσαμε τα πάντα, αλλά δεν μπορούσαμε να παλέψουμε παραπάνω λόγω των κυρώσεων που έγιναν, είπε χαρακτηριστικά ο Γερμανός προπονητής.

Όλα δείχνουν ότι ο επόμενος προορισμός στην καριέρα του παίκτη θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, που τον... πολιορκεί στενά εδώ και καιρό.

Οπως όλα δείχνουν, μάλιστα, οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια και από τη νέα σεζόν αναμένεται να πορευτούν μαζί.

Οι «μερένγκες» ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τον Γερμανό διεθνή στόπερ, ο οποίος θα υπογράψει συμβόλαιο με την ισπανική ομάδα διάρκειας τεσσάρων ετών.

Οι οικονομικές απολαβές του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Real Madrid have reached verbal agreement with Antonio Rüdiger. Contract not signed yet - but Real Madrid are now closing on Rüdiger deal on a free: here we go soon! ⚪️🤝 #RealMadrid



It’s gonna be a long-term deal. Final details to be discussed soon, before signing the contract. pic.twitter.com/Jn0uvP0UQa