Έρικσεν: «Μου αρκεί να είμαι υγιής και να είναι καλή η ζωή μου» (vid)

Ο Έρικσεν αναφέρθηκε στο πως το καρδιακό επεισόδιο επέδρασε στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο ζωής του, καθώς και για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

«Είμαι αρκετά πιο χαλαρός. Δεν ξέρω αν πλέον αγχώνομαι ή νιώθω στρες όταν έρχεται το κάθε διαφορετικό παιχνίδι. Αν είμαι υγιής και είναι καλή η ζωή μου, είναι αυτά που μου αρκούν αυτή τη στιγμή...» δήλωσε ο Έρικσεν.

Όσο για την απόφασή του να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση ο Έρικσεν είπε: «Αν υπήρχε το παραμικρό ρίσκο για τη ζωή μου, δεν θα επέστρεφα ποτέ. Τόσο απλό ήταν. Όταν ξεκίνησα προπονήσεις μετά από τρεις μήνες, άρχισα να ελέγχω ό,τι μπορούσε να ελεγχθεί, έκανα και εξετάσεις στην καρδιά και δεν υπήρχε πλέον ρίσκο για εμένα. Θα κάναμε άλλη κουβέντα αν ο γιατρός είχε πει “ δεν θα έπρεπε να σκέφτεσαι να παίξεις”, αλλά μου είπαν να έχω πίστη κι όλα θα είναι καλά».

"It'll always be special to play against Spurs" 🤍



Christian Eriksen sits down with Jamie Redknapp to reflect on his return to football, life at Brentford and the prospect of facing his former club Tottenham. 🎬 pic.twitter.com/ZqnoGI6B5k