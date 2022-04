Σαλάχ: «Στο μυαλο μου είμαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο»

Σε συνέντευξή του ο Μοχάμεντ Σαλάχ ρωτήθηκε για τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο και απάντησε ότι ο ίδιος θεωρεί κορυφαίο τον εαυτό του.

Ο Αιγύπτιος επιθετικός μίλησε στο Four Four Two για το όνειρό του να κατακτήσει τη «Χρυσή Μπάλα» και για τον μεγάλο φετινό στόχο της Λίβερπουλ να κατακτήσει τέσσερις τίτλους.

«Φυσικά και θα σήμαινε πολλά για μένα η κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας. Ένας από τους στόχους μου στη ζωή είναι να αλλάξω τους ανθρώπους, ειδικά στη χώρα μου, μία αραβική χώρα. Να πιστέψουν ότι μπορούν να πετύχουν αυτό που θέλουν να πετύχουν. Τέτοιες διακρίσεις θα τους δώσουν ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι μπορούν να πετύχουν οτιδήποτε βάλουν στόχο» είπε ο Σαλάχ, ο οποίος ρωτήθηκε αν αισθάνεται κορυφαίος παίκτης στον κόσμο.

«Στο δικό μου μυαλό ναι. Πάντα το λέω αυτό. Δεν θα πω ποτέ "είμαι καλύτερος από αυτό το άτομο ή το άλλο, αλλά στο δικό μου μυαλό πάντα επιιλέγω εμένα ως καλύτερο. Δεν διαλέγω κάποιον άλλον αντί για μένα. Φυσικά αυτή είναι η γνώμη μου και σέβομαι όλους τους άλλους παίκτες» ήταν η απάντησή του.

Όσο για τους τρεις τίτλους που ενδέχεται να διεκδικήσει μέσα στον Μάιο η Λίβερπουλ, ο Σαλάχ ανέφερε: «Ελπίζουμε να φτάσουμε στην κατάκτηση τριών ακόμα τίτλων. Εάν όχι, τουλάχιστον να πάρουμε την Premier League και το Champions League. Είμαστε πεινασμένοι. Θέλω να κατακτήσω αυτούς τους τίτλους, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Γιατί όχι; Μπορείς να ονειρευτείς οτιδήποτε θέλεις να ονειρευτείς και μπορείς να πετύχεις οτιδήποτε θέλεις να πετύχεις».