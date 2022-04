Αν θέλει το Κύπελλο ας το δείξει στον Πειραιά

Το ντέρμπι των… ξεζουμισμένων και οι ανοιχτοί λογαριασμοί ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού ενόψει της μάχης στο «Γ. Καραϊσκάκης». Γράφει ο Γρηγόρης Ατρείδης.

Πρέπει να είχαμε πολλά, πάρα πολλά χρόνια να δούμε με τα ματάκια μας τόσο κακό ντέρμπι, ανάμεσα στις δύο κορυφαίες και πιο ανταγωνιστικές ομάδες στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία.

Η σκοπιμότητα σε τέτοιου είδους αγώνες που διακυβεύεται μία πρόκριση, «σκοτώνει» το θέαμα, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο.

Στην αρχή νόμιζα ότι ίσως φταίει πως τελευταία παρακολουθήσαμε και ματσάρες στην Premier League και η αναπόφευκτη σύγκριση ήταν ο λόγος που έκανε τόσο αποκρουστική την εικόνα στη μάχη της Τούμπας σε ταχύτητα και ρυθμούς… ριπλέι.

Τελικά δεν ήταν ούτε τόσο θέμα του σημείου αναφοράς, όσο ότι και οι δύο ομάδες, καθεμία για τους δικούς της λόγους, είναι πολύ μακριά από τον καλό τους εαυτό.

Μπορεί ο Ολυμπιακός να ετοιμάζεται να στεφθεί πρωταθλητής, ωστόσο γνωρίζει ότι τη φετινή κατάκτηση την πανηγύρισε με τη χειρότερη δυνατή αγωνιστική εικόνα, συνολικά μέσα στη σεζόν.

Κι ας έχει στο «οπλοστάσιο» του μία στρατιά από μέσα να οδειρόνται για το αντίθετο, σε μία αλήθεια που όπως όλες στο ποδόσφαιρο θα τη βρει μπροστά του.

Και επειδή η συγκεκριμένη κουβέντα χρησιμοποιείται λανθασμένα ως σημείο αντιπαράθεσης, ας πρόσεχαν οι ανταγωνιστές του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα ο ΠΑΟΚ γιατί είναι τα τελευταία χρόνια η μοναδική ομάδα που βάσει επένδυσης μπορεί να τον κοντράρει, κι ας ήταν καλύτερα προετοιμασμένος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τα λάθη του καλοκαιριού που έχουμε πολλές φορές αναφέρει και δεν πρέπει να επαναληφθούν.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τον ευρωπαϊκό τους αποκλεισμό δεν μπορούν να επικαλούνται την κούραση, την οποία όντως έχουν αντιμετωπίσει τη διετία της πανδημίας, γιατί πλέον είχαν αρκετές εβδομάδες να τη διαχειριστούν και να βρουν τρόπο να βελτιώσουν την πολύ κακή αγωνιστική τους εικόνα.

Ο υψηλός βαθμός δυσκολίας στην Τούμπα έδωσε στην ομάδα του Μαρτίνς μία αναλαμπή, κυρίως στο πρώτο 45λεπτο, αλλά αυτό ήταν και τέλος, με τους Πειραιώτες να κοιτάζουν να μη δεχτούν γκολ και να μην εκτεθούν ελπίζοντας στη ρεβάνς.

Για τον ΠΑΟΚ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Από την τύχη που τον βοήθησε να πάρει αποτελέσματα και ψυχολογία τον Δεκέμβρη, στη συνέχεια ακολούθησε ένα διάστημα παρατεταμένης αγωνιστικής προόδου που η ομάδα εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που είχε να δουλέψει καθημερινά και ξεκίνησε να βγάζει το αποτέλεσμα αυτού του κόπου σε βελτίωση στο γήπεδο.

Το ταξίδι της Ευρώπης και η υπέρβαση, γιατί υπέρβαση είναι για το φετινό ρόστερ το ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στην οκτάδα, ήταν η καλύτερη ανταμοιβή των παικτών του «Δικεφάλου» και του Λουτσέσκου που φρόντισε να πάρει το 150% των δυνατοτήτων τους.

Ωστόσο, η απώλεια της πρόκρισης κι ενώ ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά έδειξε ότι την μπορούσε και την άξιζε κόντρα στη Μαρσέιγ στην Τούμπα, έχει κάνει την αγωνιστική κόπωση της ομάδας να φαίνεται ακόμα μεγαλύτερη από το ψυχολογικό άδειασμα.

Ο Ρασβάν γνωρίζει ότι η ομάδα του στην παρούσα φάση όσο πολύ κι αν θέλει, δεν μπορεί άλλο τόσο και να μπορεί, μιλώντας για την προσπάθεια εξυπηρέτησης του στόχου.

Ωστόσο, στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ερχόμενη εβδομάδα την πρόκριση θα την πανηγυρίσει η ομάδα που θα δείξει στο χορτάρι ότι θέλει περισσότερο να βρεθεί στον τελικό και θα παλέψει με όλες της τις δυνάμεις για αυτό.

Όσο κλισέ κι αν μοιάζει, σε τέτοιου είδους παιχνίδια όπως αυτό που έρχεται, τα ψυχικά αποθέματα σπρώχνουν την δουλειά που γίνεται σε επίπεδο αγωνιστικής προετοιμασίας του αγώνα και κάνουν τη διαφορά.

Ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ότι μπορεί να πάρει την πρόκριση μέσα στον Πειραιά, αλλά αυτό δεν αρκεί, θα πρέπει να το κάνει ξεκάθαρο με την απόδοση του την ερχόμενη εβδομάδα, βρίσκοντας κι εναλλακτικούς δρόμος για το γκολ που θα χρειαστεί και δεν έχει εύκολο, ειδικά τον τελευταίο καιρό.

Παράλληλα θα πρέπει να έχει κατά νου ότι τα δεδομένα θα είναι πολύ διαφορετικά από το παιχνίδι της Τούμπας.

Αφενός γιατί θα παίξει σε μία καυτή κι εχθρική έδρα κι αφετέρου γιατί ο Ολυμπιακός δε θα παρουσιαστεί ξανά τόσο κακός αγωνιστικά και με μαζεμένες απουσίες μεσοεπιθετικά, που του στερούσαν και τη διέξοδο της ατομικής ποιότητας που φέτος τον έχει σώσει πολλές φορές και έχει κάνει τη διαφορά.

«There is a trophy on the table», που λέει κι ο Λουτσέσκου ή πιο απλά «ιδού η Ρόδος» για τους παίκτες του ΠΑΟΚ…

Υ.Γ. 1) Το βράδυ της Πέμπτης μπήκε το ομορφότερο γκολ που έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Τούμπα. Ο Λέανδρος εκπλήρωσε το όνειρό του και μας έστειλε ένα μήνυμα για το τι αξίζει πραγματικά στη ζωή, αλλά και για τον ενωτικό χαρακτήρα που έχει ο αθλητισμός και δυστυχώς έχουμε ξεχάσει. Είναι βέβαιο ότι όσο περισσότερες τέτοιες εικόνες έχουμε στα ελληνικά γήπεδα τόσο πιο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε για το μέλλον μας ως κοινωνία.

Υ.Γ. 2) Είναι θλιβερό ως διαπίστωση, αλλά το χτεσινό παιχνίδι μέσα στην κάκιστη εικόνα του μας θύμισε και κάτι ακόμα. Πόσο μεγάλο είναι το επίτευγμα του ΠΑΟΚ και του ιδιοκτήτη του που πάλεψε κι έφερε στο ελληνικό ποδόσφαιρο τόσο τους ξένους διαιτητές, ακόμα και δεν είναι top επιπέδου όπως θα έπρεπε ελέω Κλάτενμπεργκ, όσο και το πολύ χρήσιμο εργαλείο του VAR. Το οποίο και την Πέμπτη στην Τούμπα έγινε αντιληπτό ποιοι δεν το ήθελαν και γιατί δεν το ήθελαν.