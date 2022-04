Πικέ-gate: ο Ράμος τον εμπιστευόταν και αυτός τον... ρουφιάνευε στέλνοντας τα μηνύματά του

Ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα πρωταγωνιστεί καθημερινά στον ισπανικό Τύπο, που φέρνει στη δημοσιότητα πολλές συνομιλίες του με τον πρόεδρο της Ποδοσφαρικής Ομοσπονδίας της χώρας, Λουίς Ρουμπιάλες.

Άλλοτε ο Πικέ ζητούσε χάρες, άλλοτε έκανε παράπονα για διαιτητικές αποφάσεις.

Στο νέο... επεισόδιο ο Πικέ στέλνει στον Ρουμπιάλες μήνυμα... ρουφιανεύοντας τον Ράμος, παρά το γεγονός ότι ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης πιστεύει πως όσα λέει στον Πικέ θα μείνουν μεταξύ τους.

Στην κουβέντα που κάνουν, λοιπόν, ο Ράμος εκφράζει την άποψη ότι θα έπρεπε να μείνουν έξω από την υπόθεση για τον τρόπο με τον οποίο παρεμβαίνει ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ισπανίας στις αποφάσεις της Ένωσης των παικτών και στην εκλογή προέδρου.

Ωστόσο, ο Πικέ προωθούσε κανονικά τα μηνύματα του Ράμος στον Ρουμπιάλες, όπως αποκαλύπτεται τώρα!

Today in Piquégate. Sergio Ramos sent Piqué this audio, containing some criticisms of Rubiales' interference in the players union but explicitly suggesting to Piqué "I think we should stay out of it".

Piqué betrays Ramos' trust and forwards it to Rubiales.pic.twitter.com/zVE1KetKGX