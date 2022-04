Ποδοσφαιριστής σκόραρε και έστειλε μήνυμα στον Πούτιν: «Είσαι φασίστας»

Ο Ολεξέι Κχομπλένκο θέλησε να στείλει ένα μήνυμα και στη χώρα του, αλλά και σε όλο τον κόσμο πανηγυρίζοντας για το γκολ που πέτυχε με τη φανέλα της εσθονικής Λεβάντια Ταλίν.

Αφού έστειλε την μπάλα στα δίχτυα αγκάλιασε τους συμπαίκτες του και κατόπιν έδειξε μια μπλούζα που φορούσε μέσα από τη φανέλα του.

«Δόξα στις στρατιωτικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Ο Πούτιν είναι φασίστας».

Όπως αναμενόταν, η ενέργειά του προκάλεσε πολλές ανδτιδράσεις στη Ρωσία και έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και ευγνωμοσύνη στην Ουκρανία.

Oleksiy Khoblenko, currently on loan at Estonian side Levadia from KKR celebrated scoring for his new side with an undershirt message:



‘Glory to the Ukrainian Armed Forces. Putin is a fascist!’ pic.twitter.com/VDmdZq8DTx