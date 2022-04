Λίβερπουλ: «Λυπούμαστε για τα άθλια συνθήματα των οπαδών της Γιουνάιτεντ»

Συνολικά 96 φίλαθλοι της Λίβερπουλ πέθαναν στο στάδιο Χίλσμπορο στο Σέφιλντ πριν από τον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας μεταξύ της Λίβερπουλ και της Νότιγχαμ Φόρεστ τον Απρίλιο του 1989, ενώ ένας ακόμα πέθανε τον περασμένο Ιούνιο, 32 χρόνια μετά από σοβαρή και μη αναστρέψιμη εγκεφαλική βλάβη.

Η ανακοίνωση της Λίβερπουλ ήρθε μετά την καταδίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τους οπαδούς της που είπαν αυτά τα «εντελώς απαράδεκτα» συνθήματα, κατά την ήττα της Τρίτης από τη Λίβερπουλ στο Άνφιλντ.

«Η Λίβερπουλ λυπάται για τα πρόσφατα άθλια συνθήματα για την τραγωδία του Χίλσμπορο», ανέφερε η Λίβερπουλ σε ανακοίνωσή της.

«Γνωρίζουμε τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι αποκρουστικές προσβολές στις οικογένειες των 97, σε αυτούς που επέζησαν και σε όλους που σχετίζονται με αυτόν τον σύλλογο. Συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες αρχές για να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι φωνές θα εξαλειφθούν εντελώς από το ποδόσφαιρο και, όπου χρειάζεται, θα εφαρμοστεί ο νόμος σε όσους συνεχίζουν».

Liverpool FC is saddened by the recent rise in vile chants about the Hillsborough disaster.