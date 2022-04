Φέρντιναντ: «Χωρίς τον Κριστιάνο η Γιουνάιτεντ δεν θα ήταν ούτε στην δεκάδα» (pic)

Την τραγική απώλεια του ενός από τα νεογέννητα δίδυμα που περίμενε η σύζυγος του Χεορχίνα Ροντρίγκες ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας (18/4) ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος άσος πριν καν συμπληρωθούν 48 ώρες το πρωί της Τετάρτης (20/4) βρήκε την ψυχική δύναμη να πάει στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Κάρινγκτον και πάρει κανονικά μέρος στην προπόνηση των «κόκκινων διαβόλων».

Η μέχρι τώρα προσφορά του 37χρονου Πορτογάλου άσου είναι κάτι παραπάνω από σημαντική για την Γιουνάιτεντ, καθώς ο ίδιος αποτελεί τον πρώτο της σκόρερ με 21 γκολ και 3 ασίστ σε 34 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με την απουσία του στο εκτός έδρας ντέρμπι με την Λίβερπουλ να είναι εμφανής…

Ο παλαίμαχος άσος της Γιουνάιτεντ Ρίο Φέρντιναντ, σε δηλώσεις που έκανε εξαπέλυσε επίθεση, σε βάρος των οπαδών της ομάδας, οι οποίοι υποστηρίζουν πως ο CR7 είναι πρόβλημα για την ομάδα του Μάντσεστερ. Ο ίδιος τόνισε χαρακτηριστικά, πως αν δεν υπήρχε ο Ρονάλντο, αυτή τη στιγμή η Γιουνάιτεντ, θα πάλευε για μια θέση μέσα στην πρώτη δεκάδα της Premier League.

«Είδα μια πολύ κακή, μια άθλια εμφάνιση από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Έπρεπε να παλέψουν για να πάρουν μια εντός έδρας νίκη από την Νόριτς με 3-2! Και στο τέλος σώθηκαν χάρη στον 37χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο. Έχουν το θράσος να λένε πως είναι αυτός το πρόβλημα για φέτος. Αν δεν ήταν αυτός, δεν μπορώ να φανταστώ που στο καλό θα ήταν αυτή η ομάδα! Θα παλεύαμε για να τερματίσουμε πάνω από την πρώτη δεκάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ίδιος στα λεγόμενα του.

"I saw a s*** performance. They're having to fight for a 3-2 win over Norwich, saved by a 37-year-old, Ronaldo, who they say is the problem. If he weren't there bloody hell can you imagine where we'd be? We'd be struggling to get in the top 10." pic.twitter.com/IlqzuHBNZ5