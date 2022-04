Επίσημο: η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε τον Τεν Χαγκ

Ήταν... κοινό μυστικό τις τελευταίες ημέρες και πια είναι και επίσημο. Ο Ολλανδός τεχνικός θα αφήσει τον Άγιαξ στο τέλος της φετινής περιόδου και την επόμενη σεζόν θα κάθεται στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Είναι αυτός που θα αναλάβει το δύσκολο έργο να ανανεώσει τη Γιουνάιτεντ και να την επαναφέρει στον δρόμο των καλών εμφανίσεων και των τίτλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, ο Τεν Χαγκ υπέγραψε ως το καλοκαίρι του 2025 και υπάρχει και οψιόν για την ανανέωση του συμβολαίου του για άλλον έναν χρόνο.

«Είναι μεγάλη τιμή να προσλαμβάνομαι ως προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και είμαι πολύ ενθουσιασμένος από την πρόκληση που έχω μπροστά μου. Γνωρίζω την ιστορία αυτού του μεγάλου συλλόγου και το πάθος των φιλάθλων και είμαι απόλυτα αποφασισμένος να αναπτύξω μια ομάδα ικανή να προσφέρει την επιτυχία που τους αξίζει.

Θα είναι δύσκολο να φύγω από τον Άγιαξ μετά από αυτά τα απίστευτα χρόνια και μπορώ να διαβεβαιώσω τους οπαδούς μας για την πλήρη δέσμευσή μου και να επικεντρωθώ στο να ολοκληρώσω με επιτυχία αυτή τη σεζόν πριν μετακομίσω στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ» ήταν οι πρώτες δηλώσεις του 52χρονου Ολλανδού.

