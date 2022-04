Οι οπαδοί της Σίτι χλεύασαν την Γιουνάιτεντ με σωρό κοπριάς έξω από το «Έτιχαντ» (pic)

Στην πρώτη θέση του βαθμολογικού της Premier League βρίσκεται ξανά η Μάντσεστερ Σίτιη, η οποία επικράτησε με 3-0 εντός έδρας της Μπράιτον.

Σ΄αντίθεση με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα, αυτή του Ραλφ Ράνγκνικ βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, έπειτα από την βαριά συντριβή που υπέστη με 4-0 στο «Άνφιλντ» από την Λίβερπουλ, με τις ελπίδες πλέον των «κόκκινων διαβόλων» να κρέμονται σε ένα νήμα με τη νίκη στο προσεχές ματς κόντρα στην Άρσεναλ το Σάββατο (23/4 14:30) να αποτελεί μονόδρομο για αυτούς, αν θέλουν να ελπίζουν στην κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου.

Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι, πριν από την εμφατική νίκη σε βάρος της Μπράιτον βρήκαν έναν ευφάνταστο τρόπο, για να χλευάσουν την κατρακύλα της μισητής τους αντιπάλου Γιουνάιτεντ. Τι έκαναν; Άφησαν έναν σωρό από κοπριά αλόγων έξω από το «Έτιχαντ», με σημειώματα, στα οποία ανέφεραν τα εξής: «Αν βρεθεί, επιστρέψτε στο Ολντ Τράφορντ. Καλέστε τη γραμμή του Ολντ Τράφορντ στο: 01-61-61-61-61».

No word of a lie two coppers on horses have just seen it, laughed heartily, circled back around and are now taking pictures of it https://t.co/YQh8TA1Zor