Φερνάντες: «Η Λίβερπουλ παλεύει για τον τίτλο, εμείς δεν έχουμε κάτι να παλέψουμε» (pic)

Με το βαρύ 4-0 ηττήθηκε στο «Άνφιλντ» από την Λίβερπουλ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποτέλεσμα το οποίο σκόρπισε απογοήτευση στις τάξεις των φίλων των «κόκκινων διαβόλων».

Ο Μπρούνο Φερνάντες, σε δηλώσεις που έκανε στο Sky Sport μετά το τέλος του αγώνα έκανε την αυτοκριτική του, για την συντριβή αυτή με τον ίδιο παράλληλα να μην κρύβει την στεναχώρια του.

«Είναι ένα κακό αποτέλεσμα ξανά, δεν έχουμε πολλά να πούμε. Η Λίβερπουλ παλεύει για τον τίτλο και εμείς δεν έχουμε κάτι για να παλέψουμε. Αυτή είναι η διαφορά» ανέφερε στην αρχική του τοποθέτηση ο Πορτογάλος άσος.

Στην συνέχεια των λεγομένων του, ο ίδιος πρόσθεσε τα εξής: «Είναι προφανές πως ζητάμε συγγνώμη από τους οπαδούς μας. Δεν θα είναι ποτέ αρκετό αλλά είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα. Οι οπαδοί μας δεν αξίζουν τον τρόπο που παίζουμε, αξίζουν πολύ περισσότερα από εμάς. Ο τρόπος που μας υποστηρίζουν μέχρι το τέλος, το ότι μένουν μέχρι το τελευταίο σφύριγμα για να μας χειροκροτήσουν, δείχνει πως αξίζουν πολλά περισσότερα.

Θα πρέπει να μιλήσουμε μεταξύ μας οι παίκτες αλλά αυτά που θα ειπωθούν, πρέπει να μείνουν εντός των αποδυτηρίων. Τώρα το ματς έχει τελειώσει και δεν έχουμε πολλά να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει να σκεφτούμε αμέσως το επόμενο ματς που θα είναι και αυτό σκληρό (σ.σ. με την Άρσεναλ το Μεγάλο Σάββατο). Θα πρέπει να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας, από την κορυφή μέχρι τα νύχια και να δούμε τι πάει στραβά».

