Στο πλευρό του Ρονάλντο οι οπαδοί της Λίβερπουλ (pic)

Τον χαμό ενός εκ των δύο δίδυμων παιδιών που περίμεναν θρηνούν οι Κριστιάνο Ρονάλντο και Χεορχίνα, καθώς το αγόρι δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή όπως έκανε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας (18/4) ο Πορτογάλος άσος.

Έπειτα από την εξέλιξη αυτή, όλος ο ποδοσφαιρικός κόσμος έχει σταθεί στο πλευρό Πορτογάλου αστέρα. Μάλιστα οι οπαδοί της Λίβερπουλ φαίνεται πως θέλουν να του δείξουν ότι μπροστά σε τέτοια γεγονότα το ποδόσφαιρο έρχεται σε δεύτερη ίσως και σε τρίτη μοίρα.

Σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φίλοι των «κόκκινων» σκέφτονται στην αποψινή επίσκεψη της Γιουνάιτεντ στο «Άνφιλντ», να χειροκροτήσουν δυνατά και να στηρίξουν τον CR7 για τις δύσκολες στιγμές που αυτός βιώνει…



Liverpool fans are planning to stage a minute's applause in the seventh minute for Cristiano Ronaldo during Manchester United's visit to Anfield on Tuesday evening following the heartbreaking news of his baby son's death. pic.twitter.com/KvtHHi89sl