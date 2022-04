Μια τραγωδία πίσω από την λάμψη: το δράμα του Κριστιάνο προκάλεσε σοκ σε όλους (pics)

Ζει στα πλούτη, έχει τα πάντα, είναι από τους πλέον αναγνωρίσιμους ανθρώπους του πλανήτη-Μα στην τραγωδία και στον πόνο αποκαλύπτεται τι υπάρχει πίσω από την λάμψη και αυτό το γνωρίζει καλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Με βαθύτατη θλίψη πρέπει να ανακοινώσουμε τον θάνατο του γιου μας. Είναι ο μεγαλύτερος πόνος που μπορούν να νιώσουν οι γονείς. Μόνο η γέννηση της κόρης μας μας δίνει τη δύναμη να ζήσουμε αυτή τη στιγμή με λίγη ελπίδα και ευτυχία. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές για τη φροντίδα και την υποστήριξή τους. Είμαστε συντετριμμένοι από αυτή την απώλεια και ζητάμε ιδιωτικότητα αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μωρό μου, είσαι ο άγγελός μας. Θα σε αγαπάμε πάντα. Κριστιάνο Ρονάλντο και Χεορχίνα Ροντρίγκεζ».

Με αυτό το μήνυμα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και η σύντροφός του έκαναν γνωστή την σοκαριστική είδηση του θανάτου του νεογέννητου αγοριού τους, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με όσα ήταν γνωστά, η Χεορχίνα θα έπρεπε να γεννήσει τον επόμενο μήνα, ωστόσο το ζευγάρι προσπάθησε να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όσα συνέβησαν.

Παραμένει άγνωστο, για παράδειγμα, που έγινε ο τοκετός με τους δημοσιογράφους να εικάζουν πως είναι πιθανό η Ροντρίγκεζ να επέλεξε να γεννήσει στην κλινική της Μαδρίτης, όπου τον Νοέμβριο του 2017 είχε γεννήσει την πρώτη κόρη τους, Αλάνα.

Όπως αναμενόταν η ανάρτηση του Ρονάλντο προκάλεσε ένα κύμα συμπαράστασης στον ίδιο και στην οικογένειά του.

«Ο πόνος σας είναι ο πόνος μας. Στέλνουμε αγάπη και δύναμη σε εσένα και την οικογένεια αυτή τη στιγμή» σχολίασε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Κουράγιο και δύναμη. Ο σύλλογος είναι στο πλευρό σας» έγραψε η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ ακολούθησαν συλλυπητήρια μηνύματα από πολλούς συλλόγους, όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Λίβερπουλ, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Νιούκαστλ, η Γιουβέντους, αλλά και από διάσημους ποδοσφαιριστές και άλλους αθλητές, όπως ο Γιουσέιν Μπολτ, ο Φάμπιο Κουαρταράρο.

«H Ρεάλ Μαδρίτης, ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για το θάνατο ενός από τα παιδιά που περίμενε να υποδεχτεί στον κόσμο ο αγαπημένος μας Κριστιάνο Ρονάλντο και η σύντροφός του. Η Ρεάλ νιώθει και εκείνη τον πόνο όλης της οικογένειας και θέλει να τους στείλει όλη την αγάπη και τη στοργή της». αναφέρει η Ρεάλ.

«Όλοι στην Μάντσεστερ Σίτι στέλνουν τα πιο θερμά συλλυπητήρια σε σένα και στην Χεορχίνα», ήταν το μήνυμα της της Σίτι, ενώ η εθνική ομάδα της Πορτογαλίας ζήτησε από τον αρχηγό της να φανεί δυνατός και να βρει το κουράγιο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

«Όλοι εμείς εδώ στη Λίβερπουλ, στέλνουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας σε εσένα, τη Χεορχίνα και την οικογένεια» ήταν το μήνυμα της Λίβερπουλ.

Όπως ήταν φυσικό, η είδηση έκανε τον γύρο του κόσμου αποτελώντας πρώτο θέμα σε πολλά ΜΜΕ.

«Σε αγαπώ και η καρδιά μου είναι όλη εκεί από αυτή την πλευρά… Ο Θεός να τα φροντίζει όλα και να δυναμώνει την πορεία σου όλο και περισσότερο… Το αγγελούδι μας είναι ήδη στην αγκαλιά του πατέρα μας και το κοριτσάκι μας είναι γερό και δυνατό και θα σας δείξει καθημερινά ότι το μόνο που μετράει είναι η αγάπη. Σε αγαπώ και η καρδιά μου είναι μαζί σας. Ας είναι μαζί σας ο Θεός για να σας στηρίζει σε κάθε βήμα από εδώ και πέρα» έγραψε η Κάτια Αβέιρο, αδερφή του Ρονάλντο.

Κριστιάνο και Χεορχίνα είχαν ανακοινώσει ότι περιμένουν τα δίδυμα τον περασμένο Οκτώβριο. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει την τετράχρονη Αλάνα Μαρτίνεθ, ενώ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, έχει ακόμη τρία παιδιά, τον Κριστιάνο Ρονάλντο τζούνιορ και τα δίδυμα Ματέο και Έβα.

Έχει χάσει τον πατέρα του ο Ρονάλντο και γνωρίζει από δράματα και δυσκολίες. Ο Κριστιάνο δεν πίνει. Για την ακρίβεια, σιχαίνεται το αλκοόλ. Επίσης, δεν καπνίζει. Είναι.. εθισμένος μόνο στο ποδόσφαιρο. Ανατρέχοντας στα δύσκολα παιδικά χρόνια του, που σημαδεύτηκαν από τον αλκοολικό πατέρα του, μπορεί κανείς να βρει την εξήγηση. Ο Ζοζέ Ντινίς Αβέιρο εργαζόταν ως κηπουρός. Τελείωνε τη δουλειά και αντί να γυρίσει στο σπίτι του, όπου τον περίμεναν η γυναίκα και τα παιδιά του, έπαιρνε σβάρνα τα μπαρ για να πιει. Ο μεγάλος αδερφός του, Ούγκο, εθίστηκε από νωρίς στα ναρκωτικά. Η μητέρα ήταν η κολόνα της οικογένειας. Δούλευε ως καθαρίστρια για να συντηρεί το σπίτι της. Και τώρα πια που ο γιος της είναι διάσημος, εκείνη απολαμβάνει όλες τις ανέσεις που ίσως ποτέ της δεν είχε φανταστεί.

Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν 52 ετών, εξαιτίας των χρόνιων προβλημάτων που του προκάλεσε το ποτό. Ο αδερφός του Κριστιάνο, Ούγκο, προσπάθησε να ξεπεράσει τα προβλήματά του με τη βοήθεια του σούπερ σταρ της μπάλας, που είναι πάντα δίπλα του με κάθε τρόπο. Αυτός πλήρωσε το πανάκριβο κέντρο αποτοξίνωσης στη Λισσαβώνα, αυτός ήταν που ξενυχτούσε μιλώντας τον στον τηλέφωνο για να ξεχαστεί και να μην πάρει σβάρνα τους δρόμους ψάχνοντας τη δόση του.



