Ρούνεϊ: «Κάναμε τεράστια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς πέσαμε» (vid)

Με 1-0 ηττήθηκε από την ΚΠΡ η Ντέρμπι, η οποία υποβιβάστηκε στην τρίτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, έπειτα από την σεζόν 1985-86.

Ο τεχνικός των «κριαριών» Γουέιν Ρούνεϊ ήταν αυτός, που μίλησε στον κόσμο, που βρέθηκε έξω από το προπονητικό κέντρο, όπου και περίμενε τους παίκτες έπειτα από την εξέλιξη αυτή.

Ο παλαίμαχος άσος της Εθνικής Αγγλίας μιλώντας στους φίλους της ομάδας προέταξε τα στήθη όσον αφορά τους παίκτες του, τους οποίους και στήριξε.

«Ήταν όλα πολύ δύσκολα και για την ομάδα και για εσάς τους οπαδούς, περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές, κάναμε τεράστια προσπάθεια, αλλά δυστυχώς πέσαμε. Τώρα βάζουμε στόχο να επιστρέψει αυτή η ομάδα εκεί που πρέπει» είπε χαρακτηριστικά στα λεγόμενα του ο Ρούνεϊ, ο οποίος μετά το τέλος αυτών κέρδισε το χειροκρότημα.

Wayne Rooney speaks to the fans of Derby County who have gathered outside their training ground after their relegation today... Fantastic from Wazza! 👏 📹 @gasmanscott1 #DCFC pic.twitter.com/BUWHoeohkq

Absolutely gutted with the outcome from today. Proud of all the players and staff, unbelievable effort from everyone. Thanks to all our fans for the incredible support through some tough times. Hopefully we can start to rebuild as soon as possible. 🐏🤍🖤 #dcfc @dcfcofficial pic.twitter.com/iTf4kBVYFu