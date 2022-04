Χαμός: Νέο βίντεο από την σύρραξη στο Ατλέτικο - Σίτι (vid)

Επεισοδιακό ήταν ο επαναληπτικός προημιτελικός, που έγινε στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο», ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» να είναι τελικά αυτοί που προκρίθηκαν στα ημιτελικά του Champions League.

Μετά το τέλος του ματς υπήρξαν στιγμές έντασης, ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με την κόντρα ανάμεσα στους Γκρίλις και Σάβιτς, με τον Ντίας να τραβάει τον Άγγλο συμπαίκτη του προκειμένου να τον απομακρύνει από το σημείο.

Στους καυγάδες μπήκε και ο Κάιλ Γουόκερ, ο οποίος έσπρωξε τον Βρσάλικο, που λίγο αργότερα πέταξε το διακριτικό φανελάκι του προς τους παίκτες του Πεπ Γκουαρντιόλα, κάτι που είχε σαν συνέπεια αυτός να είναι έξαλλος και να θέλει να ορμήσει στους αντιπάλους του.

CITY & ATHLETICO BEEF‼



Savic & Grealish have words entering the tunnel and Kyle Walker & Scott Carson weren't having any form of aggro from Athletico. #mcfc #AthleticoMadrid #UCL pic.twitter.com/TMtNOrf4NF