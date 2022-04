Κλοπ: «Ήταν πολύ έντονα τα 6 χρόνια στη Λίβερπουλ» (pic)

Για το πόσο έχει εξελιχθεί και έχει βελτιωθεί στο πέρασμα του χρόνου μίλησε ο Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Γερμανός προπονητής των «κόκκινων» μίλησε για τον τρόπο σκέψης του, την ψυχραιμία, αλλά και τις αντιλήψεις του, ενώ τόνισε μεταξύ άλλων πως τα έξι χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ τον έχουν… ζορίσει στην εμφάνιση.

«Κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω και πως ήμουν πριν από πέντε χρόνια και αντιλαμβάνομαι πως μάλλον έχει πίεση όλη αυτή η θητεία...» ανέφερε χαρακτηριστικά σην συνέντευξη Τύπου ενόψει του ημιτελικού του Κυπέλλου κόντρα στην Μάντσεστερ Σίτι.



Klopp:



“I’ve seen a picture of me in 2015 when I arrived and unfortunately I see myself in the mirror every day, obviously the last 6 years were intense!” pic.twitter.com/prECl9brMY