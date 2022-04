Πρώτος σε ασίστ στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας, ξεπέρασε Άρνολντ και Ρόμπερτσον (pic)

Ως ο καλύτερο παίκτης του αγώνα αναδείχτηκε στο εντός έδρας ματς των προημιτελικών του Champions League κόντρα στην Μπενφίκα ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο Σερραίος αριστερός αμυντικός της Λίβερπουλ ήταν αυτός, που χάρη σε δύο ασίστ του δημιούργησε τα δύο από τα τρία γκολ, που πέτυχε η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ απέναντι στους Λουζιτανούς. Η τρομερή αυτή εμφάνιση του πρώην άσου του Ολυμπιακού ώθησε τους οπαδούς των «κόκκινων» στο να τραγουδήσουν το τραγούδι, το οποίο έχουν βγάλει για αυτόν.

Ενδεικτικό της ανοδικής πορείας που έχει ο Τσιμίκας στη Λίβερπουλ είναι το ότι μοιράζει με μεγαλύτερη συχνότητα ασίστ στους συμπαίκτες του, «σερβίροντας» περίπου 2,5 σουτ ανά παιχνίδι, επίδοση που κανένας άλλος παίκτης της Λίβερπουλ δεν έχει καταφέρει να πιάσει.

Ο μοναδικός που μπορεί να κοντράρει τον διεθνή Έλληνα ακραίο αμυντικό στην σχετική λίστα είναι ο Αλεξάντερ Άρνολντ, εν αντιθέσει με τους Άντι Ρόμπερτσον και Μοχάμεντ Σαλάχ, οι οποίοι βρίσκονται αρκετά πίσω από τον «Greek Scouser».

Tsimikas still tops the list for shots assisted per 90 for Liverpool this season. pic.twitter.com/Ig2zfEu0DJ