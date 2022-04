Ιστορική ντροπή για την Μπαρτσελόνα! Πως είναι να παίζεις στην έδρα σου με 30.000 οπαδούς των αντιπάλων;

«Περιμέναμε 70-80.000 δικούς μας οπαδούς, όμως δεν ήταν έτσι. Ήταν λες και παίζαμε τελικό με μοιρασμένους οπαδούς. Σίγουρα έγινε λάθος υπολογισμός από τον σύλλογο...». Αυτά είπε ο Τσάβι, εμφανώς απογοητευμένος, ίσως και σοκαρισμένος με τις εικόνες που αντίκρισε ο ίδιος και οι παίκτες του κατά την διάρκεια της ρεβάνς με τους Γερμανούς για τα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ.

«Είναι ντροπή αυτό που ζήσαμε. Δεν γίνεται να επιτρέψουμε να συμβεί ξανά. Έχουμε αρκετές πληροφορίες για ό,τι συνέβη και θα το ερευνήσουμε. Αισθάνομαι ντροπή ως μπλαουγκράνα και ζητώ συγγνώμη για ό,τι συνέβη» ήταν η απάντηση του Ζοάν Λαπόρτα, τον οποίο σχεδόν άπαντες έδειξαν ως υπεύθυνο για αυτό που συνέβη, για το γεγονός ότι οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας, φορώντας λευκά (που παραπέμπουν και στη Ρεάλ Μαδρίτης) ήταν αυτοί που έκαναν ό,τι ήθελαν στις εξέδρες του γηπέδου.

Ο καταλανικός Τύπος δεν θα μπορούσε, φυσικά, να μην σχολιάσει αρνητικά τις εικόνες κάνοντας λόγο ακόμα και για ιστορική ντροπή! Και το σχόλιο δεν αναφέρεται στην εμφάνιση των παικτών, στην ήττα και στον αποκλεισμό, αλλά σε όσα επέτρεψε η διοίκηση να γίνουν αφήνοντας, επί της ουσίας, απροστάτευτους και τους ποδοσφαιριστές.

Η εφημερίδα «SPORT», στο πρωτοσέλιδό της γράφει για απίστευτη εισβολή των οπαδών της Άιντραχτ. Η «MUNDO DEPORTIVO» γράφει για την ιστορική ντροπή… Η «EL PERIODICO» σημειώνει πως κάτι πήγε στραβά στον σχεδιασμό που έγινε στα γραφεία σχολιάζοντας πως οι εικόνες ήταν θλιβερές.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, στο γήπεδο ήταν 79.000 άνθρωποι, οι 49.000 για να υποστηρίξουν τους Καταλανούς, οι άλλοι 30.000 υποστηρικτές των φιλοξενούμενων, οι οποίοι πριν φτάσουν στο «Καμπ Νόου» έκαναν… παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελώνης.

Σημειώνεται πως επίσημα στον γερμανικό σύλλογο είχαν δοθεί 5.000 εισιτήρια, αυτά δηλαδή που αντιστοιχούσαν στο ποσοστό που ορίζεται για τους φιλοξενούμενους. Οι ταξιδιώτες από την Γερμανία ήταν κατά πολλοί περισσότεροι και αποφασισμένοι, όπως φάνηκε, να πληρώσουν όσο όσο για να είναι παρόντες στο γήπεδο. Χωρίς εισιτήριο δεν ήταν δυνατόν να εισέλθουν, αλλά ίσως δεν περίμεναν ότι θα ήταν τελικά εξαιρετικά εύκολο να βρουν το… μαγικό χαρτάκι από τα ίδια τα μέλη της Μπαρτσελόνα!

To... κόλπο ήταν ότι χρησιμοποίησαν τρίτους (αν κάποιος από την Γερμανία με κάρτα από την χώρα προσπαθούσε να αγοράσει εισιτήριο, δεν θα τα κατάφερνε) πιθανόν μη εξουσιοδοτημένους tour operators και, φυσικά, κάποιοι τα πήραν απευθείας από Ισπανούς.

Οι Γερμανοί πλήρωναν, λοιπόν όσο όσο και οι φίλαθλοι των «μπλαουγκράνα» έδειξαν ότι δεν… καίγονταν και τόσο να υποστηρίξουν από κοντά την δική της ομάδα. Κι ας ήταν ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι με την πρόκριση ανοιχτή…

«Είναι δικαίωμα του καθενός να πουλήσει το εισιτήριό του, αλλά ειλικρινά είναι πολύ κρίμα να βλέπεις το γήπεδό σου ντυμένο στα χρώματα του αντιπάλου» ανέφερε ο Ενρίκ Μασίπ, σύμβουλος του προέδρου Λαπόρτα. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι προ ημερών ο σύλλογος είχε ζητήσει από μέλη που δεν επιθυμούν να πάνε στο γήπεδο σε κάποιο από τα επόμενα παιχνίδια να «χαρίσουν» την θέση τους στη Μπαρτσελόνα, ώστε να πουληθεί κατόπιν και να υπάρξουν περισσότερα έσοδα.

Κι έτσι το «Καμπ Νόου» δεν ντύθηκε στα χρώματα της Μπαρτσελόνα, αλλά ήταν κατάλευκο. Με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου κάποιοι από τους οπαδούς των γηπεδούχων αποχώρησαν μαζικά από τις θέσεις τους πίσω από την εστία. Έμειναν εκτός για δέκα λεπτά και επέστρεψαν στο 55′, ως ένδειξη διαμαρτυρίας προς την διοίκηση.

Καθώς, μάλιστα, το παιχνίδι… στράβωνε κάποιοι που επιχείρησαν να αποχωρήσουν οριστικά έβρισκαν τις εξόδους κλεισμένες από οπαδούς της Άιντραχτ, σαν να τους υποχρέωναν να παραμείνουν και να υποστούν το μαρτύριο! Σαν να έπρεπε να νιώσουν την ντροπή ακόμα μεγαλύτερη!

O Τσάβι είπε ότι πρέπει να δοθεί μια εξήγηση στους παίκτες του, ο Λαπόρτα ότι θα γίνει έρευνα. Η ιστορία, όμως, έγραψε τον αποκλεισμό, αλλά και την… άλωση του «Καμπ Νόου».



