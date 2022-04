Η ενδεκάδα της Μαρσέιγ: Με Παγέτ στην επίθεση

Με σχηματισμό 4-4-2 και τους Παγέτ και Μακαμπού στην κορυφή της επίθεσης οι αρχικές επιλογές του Αργεντινού τεχνικού ενόψει του μεγάλου αγώνα της Τούμπας. Μεγάλη έκπληξη από τον Σαμπάολι, που αφήνει εκτός ενδεκάδας τον Ουντέρ!

Αναλυτικά οι επιλογές του:

Μανταντά, Πέρες, Τσαρ, Σαλιμπά, Ρονζιέ, Αρίτ, Λιρόλα, Γκεντουζί, Γκεγιέ, Παγέτ και Μπακαμπού.

📋 STARTING XI | @PAOK_FC v #OM



Here's the 11 Olympiens tasked with snatching that semi-final berth tonight at the Toumba.



ALLEZ OM! #PAOKOM | ⚪️🔵 | #UECL pic.twitter.com/cJRf1biIbB