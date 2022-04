ΠΑΟΚ: MVP κόντρα στη Μαρσέιγ ο Πασχαλάκης (pic)

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναδείχθηκε από το κοινό της επίσημης ιστοσελίδας του ΠΑΟΚ και του PAOK FC Official App Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης κόντρα στη Μαρσέιγ, στο Velodrome, για τη φάση των 8 του UEFA Europa Conference League 2021-22.

Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών και με οκτώ αποκρούσεις ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης συγκέντρωσε το 48,01% των ψήφων των φίλων του ΠΑΟΚ και αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης στο «Βελοντρόμ». Όπως αναφέρει η ΠΑΕ: «O ΠΑΟΚ ταξίδεψε στη Γαλλία για την πρώτη… παρτίδα με τους Μασσαλούς, βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο μετά το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου, έβγαλε αντίδραση, βρήκε γκολ κι έστειλε το παιχνίδι να κριθεί στο γήπεδο της Τούμπας. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη σε ένα ακόμα παιχνίδι. O Goldkeeper κράτησε όρθια την ομάδα του όταν χρειάστηκε, με αποκορύφωμα τη διπλή επέμβαση στο δεύτερο μέρος. Συνολικά ο κίπερ του Δικέφαλου μέτρησε οκτώ αποκρούσεις, γνωρίζοντας την αποθέωση κι από την UEFA.Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Πασχαλάκης συγκέντρωσε το 48,01% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε το βραβείο. Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ομάρ Ελ Καντουρί που ήρθε από τον πάγκο στην ανάπαυλα, βοήθησε πολύ την ομάδα και σημείωσε ένα πανέμορφο γκολ».