Θρήνος για τον θάνατο του Φρέντι Ρινκόν

Ο θρύλος της Κολομβίας και παλιός παίκτης της Ρεάλ και της Νάπολι ενεπλάκη σε τροχαίο νωρίς το πρωί της περασμένης Δευτέρας, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με λεωφορείο στο Κάλι, και νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως έγινε γνωστό, όμως, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, καθώς είχε βαρύ κρανιοεγκεφαλικό τραύμα, και έφυγε σε ηλικία 55 ετών.

«Παρά τις προσπάθειες της ομάδας μας, ο Φρέντι Ρινκόν πέθανε. Θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, τους φίλους, τους συγγενείς, τους οπαδούς του σε όλο τον πλανήτη. Δεν θα υπάρξει ποτέ τρόπος να τους εκφράσουμε πώς νιώθουμε να χάνουμε έναν από τους ασθενείς μας, όποιος κι αν είναι αυτός», ανέφερε ένας από τους γιατρούς.

«Ενωνόμαστε μαζί με πολλούς ανθρώπους στον κόσμο του ποδοσφαίρου για να θυμηθούμε τον Φρέντι Ρινκόν. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια απευθύνονται στους αγαπημένους του, στους πρώην συμπαίκτες του, στους οπαδούς των συλλόγων στους οποίους αγωνίστηκε, αλλά και στην εθνική ομάδα, την οποία εκπροσώπησε σε τρία Μουντιάλ. Αναπαύσου εν ειρήνη» ήταν το μήνυμα της FIFA.

Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1966, αγωνίστηκε στην Αμέρικα ντε Κάλι και στην Παλμέιρας και κατόπιν στη Νάπολι και στη Ρεάλ Μαδρίτης, πριν επιστρέψει στη Λατινική Αμερική για να φορέσει ξανά την φανέλα της Παλμέιρας και κατόπιν να παίξει στην Κορίνθιανς, στη Σάντος και στην Κρουζέιρο.

Ήταν 84 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας και είχε πετύχει 17 γκολ με το εθνόσημο αγωνιζόμενος στα Μουντιάλ του 1990, του 1994 και του 1998.



We join together with many in the world of football to remember Freddy Rincon.



Our sincere condolences go to his loved ones, former teammates and fans from the clubs he played for, and of the @FCFSeleccionCol national team who he represented at three World Cups.



Rest in Peace. pic.twitter.com/tJGTAKdnNm