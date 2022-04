Μυθικά σχόλια στο Twitter για τη μανούρα Σάβιτς-Γκρίλις (pics, vids)

Ο Στέφαν Σάβιτς έπιασε από τα μαλλιά τον Τζακ Γκρίλις κατά τη σύρραξη των παικτών της Ατλέτικο και τη Μάντσεστερ Σίτι, λίγο πριν το φινάλε του δεύτερου προημιτελικού σε ένα στιγμιότυπο που έγινε viral και προκάλεσε χαμό από σχόλια.

Ο στόπερ των γηπεδούχων ήταν αυτός που ξεκίνησε τη σύρραξη που προκλήθηκε στο φινάλε μετά το μαρκάρισμα του Φελίπε στο Φόντεν.

Αρχικά, έσυρε τον τελευταίο από τη φανέλα εκτός γηπέδου, ενώ εν συνεχεία τράβηξε και τον Γκρίλις από τα μαλλιά!

Στο Twitter τα σχόλια προκαλούν... κλάμα!





ο Σαβιτς τους εσυρε απο τις φανελες τους επιασε απο τα μαλια κι ακομα παιζει...Μερες ΕΠΣΜ Χαλκιδικης #ATLMCI — 𝕴 𝕬𝖒 𝕾𝖎𝖓 (@boltthrowerr) April 13, 2022

Heartbreaking scenes at the tunnel after Savic & Grealish fight. #ATLMCI pic.twitter.com/WcplugiTO8 — niranjan r (@nir8) April 14, 2022

Grealish trying to defend himself from Savic in the tunnel

pic.twitter.com/DayMH3090D — Luka🇫🇷🇵🇸 (@ftlukaaa) April 13, 2022

Savic and Grealish in the tunnelpic.twitter.com/f6H8tRzqmG — Troll Football (@TrollFootball) April 13, 2022

Jack Grealish vs Stefan Savic 🤣pic.twitter.com/9eTHvq3G3W — SPORTbible (@sportbible) April 13, 2022

Grealish taking part in the fight while not even playing pic.twitter.com/KkSO9DlWzh — EM (@UtdEM_) April 13, 2022

Next time savic bump into grealish in manny......😭😭 pic.twitter.com/uPEqmEj1Hs — Friedrich🕵🏻‍♂️☠🌧 (@_JustHereinit) April 14, 2022

Live pictures of Atletico Madrid’s tunnel after Jack Grealish and Stefan Savic’s fight. 🤣🤣 pic.twitter.com/cZh7jY6i7X — FootballFunnys (@FootballFunnnys) April 13, 2022

Savic to Phil Foden pic.twitter.com/NxMML1hUEE — Alex Ten Hag (@alewazza254) April 13, 2022

Savic vs Manchester City pic.twitter.com/Aq31gFbE94 — Antrace Rebic (@Dottor_Strowman) April 13, 2022