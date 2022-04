Δικαίωση στο CAS για την Ατλέτικο – Κατάμεστο το «Metropolitano»

Κατάμεστο θα είναι απόψε το βράδυ το «Metropolitano» στον σπουδαίο προημιτελικό με τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η Ατλέτικο Μαδρίτης δικαιώθηκε από το CAS.

Οι «ροχιμπλάνκος» είχαν προσφύγει στο Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να τιμωρηθεί για τη συμπεριφορά των οπαδών τους στο πρώτο παιχνίδι στο Μάντσεστερ.

Στην Ατλέτικο Μαδρίτης είχε επιβληθεί ποινή από την UEFA για ναζιστικούς χαιρετισμούς των οπαδών της στις κερκίδες, τιμωρία που περιελάμβανε τα κλείσιμο 5 χιλιάδων θέσεων για το σημερινό παιχνίδι στο «Metropolitano».

Πλέον οι παίκτες του Σιμεόνε θα έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη που θα μπορούσαν στο κυνήγι της ανατροπής της ήττας με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Νησί, με φόντο τα ημιτελικά του Champions League.

TAS granted our request and suspended the partial closure of the Wanda Metropolitano; all members and fans with a season ticket or seat for tonight's game will be able to access the stadium.