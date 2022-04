Κενές: «Του χρόνου η φανέλα του Αστέρα θα είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον» (aud)

Για την φανέλα του Αστέρα Τρίπολης την νέα χρονιά, η οποία θα είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον μίλησε το podcast των Αρκάδων ο αντιπρόεδρος τους Δημήτρης Κενές.

Ο Δημήτρης Κενές ήταν αυτός, που μίλησε στο νέο επεισόδιο της σειράς podcast του Αστέρα Τρίπολης.

Ο αντιπρόεδρος των «κιτρινομπλέ» μίλησε για τις κοινωνικές δράσεις, τις οποίες πραγματοποιεί ο σύλλογος της Πελοποννήσου, αλλά και τα μηνύματα τα οποία στέλνει .

Παράλληλα ο ίδιος μίλησε για την φανέλα της ομάδας την νέα αγωνιστική περίοδο, η οποία θα είναι αφιερωμένη στο περιβάλλον, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει το χρώμα που αυτή θα έχει.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Γεια σας, ονομάζομαι Δημήτρης Κενές και είμαι Αντιπρόεδρος της ΠΑΕ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Με μεγάλη ευθύνη και σεβασμό στις αρχές που πρεσβεύει ο σύλλογός μας και με αφορμή τη διεθνή εκστρατεία More Than Football, που έχει αφιερώσει τη σημερινή ημέρα στη Βιωσιμότητα και Κλιματική Αλλαγή, θα σας μιλήσω για τη νέα δράση που ετοιμάζει η ομάδα μας και αφορά στη φανέλα της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Πριν από αυτό θα ήθελα να πω ότι αισθάνομαι περήφανος που αποτελώ μέλος ενός οργανσιμού, ο οποίος - ακολουθώντας το όραμα των ιδιοκτητών του, του κυρίου Δημήτρη Μπάκου και του κυρίου Γιάννη Καϋμενάκη - αντιλαμβάνεται το ρόλο που όχι απλώς επιθυμεί, αλλά και επιβάλλεται να έχει στην κοινωνία.

Το ποδόσφαιρο, πέρα από την επαγγελματική του υπόσταση, έχει μία ξεχωριστή και πολύ περισσότερο αξιοποιήσιμη δύναμη. Αυτή τη δύναμη, λοιπόν, που τού προσφέρει η ίδια η κοινωνία λόγω των συναισθημάτων που προκαλεί, είναι υποχρεωμένο να την επιστρέφει.

Εμείς στον ΑΣΤΕΡΑ έχουμε αντιληφθεί πλήρως το ρόλο που καλείται το ποδόσφαιρο να έχει στην κοινωνία. Τη δύναμη προσφοράς, αλληεγγύης και σεβασμού σε κοινωνικές ομάδες που έχουν ανάγκη, αλλά και σε ζητήματα που που αφορούν συνολικά στην ανθρωπότητα και που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολλά.

Εκτός, λοιπόν, από τις κοινωνικές δράσεις που πραγματοποιεί ο σύλλογός μας, τα τελευταία χρόνια στρατηγική επιλογή μας είναι να στέλνουμε τα κοινωνικά μηνύματα όπου κι αν αγωνίζεται η ομάδας μας, ώστε αυτά να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο.

Τη φετινή αγωνιστική περίοδο, λοιπόν, η εκτός έδρας εμφάνισή μας είναι αφιερωμένη στη μάχη κατά του παιδικού καρκίνου, στηρίζοντας τη σπουδαία δράση που επιτελούν οι Σύλλογοι Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες, ΦΛΟΓΑ και ΛΑΜΨΗ.

Τη νέα αγωνιστική περίοδο θα συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, αφιερώνοντας την εκτός έδρας εμφάνισή μας στην προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο όπως επιβεβαιώνεται από τους διεθνείς οργανισμούς, τόσο πολύ έχει καταπονηθεί τα τελευταία χρόνια.

Σε συνεννόηση, λοιπόν, με την MACRON, την ιταλική εταιρεία που προμηθεύει με αθλητικό υλικό τον ΑΣΤΕΡΑ, αποφασίσαμε τη νέα χρονιά να σχεδιάσουμε μία φανέλα που θα στέλνει το μήνυμα της ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος.

10 Συμμετέχοντας στην ενότητα Eco-Fabric της Macron, έχουμε ήδη δημιουργήσει μία φανέλα φιλική προς το περιβάλλον, δηλαδή Eco-Friendly, η οποία προέρχεται από 100% ανακυκλώσιμα υλικά, πιστοποιημένο από το Global Recycle Standard και μπορεί έτσι να επιστραφεί στην αγορά με τη μορφή νέων οικολογικά βιώσιμων προϊόντων. Για την παραγωγή της κάθε εμφάνισης χρησιμοποιούνται 13 πλαστικά μπουκάλια μισού λίτρου τύπου PEK.

Με κεντρικό μήνυμα THERE IS NO PLANET B, που θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της φανέλας, ο ΑΣΤΕΡΑΣ τη νέα αγωνιστική περίοδο όπου κι αν αγωνίζεται θα συμβάλλει στη Βιωσιμότητα και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Θα μου επιτρέψετε να κρατήσω ακόμη μυστικό το χρώμα αυτής της εκτός έδρας φανέλας, όπως επίσης και τον τρόπο που θα παρουσιαστεί. Να είστε πάντως σίγουροι ότι θα είναι και αυτά συμβατά τόσο με τη δράση, όσο και με τις αρχές του όπως είπα και στο ξεκίνημα.

Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ θα συνεχίσει να δείχνει εμπράκτως τις κοινωνικές του ευαισθησίες. Δεν θα σταματήσουμε να ανταποδίδουμε στην κοινωνία τη δύναμη και τη δυναμική που μας προσφέρει. Και βέβαια δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε με την αντίληψη ότι το ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα.

We Are More Than Football!

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε».