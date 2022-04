Το VAR ακύρωσε γκολ επειδή ο τερματοφύλακας έπαιξε τη μπάλα με το χέρι εκτός περιοχής (vid)

Τρομερά σκηνικά, αλλά και πράγματα που κανείς δεν φανταζόταν έχουμε δει να συμβαίνουν στην εποχή του VAR, όπου όπως όλα δείχνουν θα δούμε ακόμα πιο αξιοπερίεργα στο μέλλον.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Στο ματς της Ουρακάν με την Μπαράκα, για το πρωτάθλημα της Αεργεντινής, ο τερματοφύλακας της γηπεδούχου ομάδας στο 88΄έπαιξε γρήγορα την μπάλα με το χέρι, με την ομάδα του να βγαίνει γρήγορα στην αντεπίθεση και να κάνει το 2-1, που όπως όλα έδειχνε.

Οι γηπεδούχοι όμως λογάριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο, η πιο σωστά το VAR, το οποίο εξέτασε την φάση για το αν ο γκολκίπερ είχε το χέρι του εκτός περιοχής, την στιγμή που θα άφηνε την μπάλα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην μετρήσει το γκολ και να δοθεί φάουλ υπέρ της Μπαράκα, η οποία στο 94΄ κατάφερε να σκοράρει και να φτάσει σε μια ανέλπιστη νίκη.

Lovely bit of VAR in the Argentine Primera Division.



- Huracan go 2-1 up, 88th minute

- Goal disallowed by VAR as keeper was out of his area when he threw the ball

- So free-kick to Barracas on edge of area

- Barracas score the FK to win 2-1 (94th min)pic.twitter.com/yclvvFh7JR