«Ατυχές συμβάν»: η Γιουνάιτεντ δεν τιμωρεί τον Ρονάλντο για το περιστατικό με τον οπαδό της Έβερτον

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου στο «Γκούντισον Παρκ» με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να μην μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, λόγω της ήττας των «κόκκινων διαβόλων» και να πετά στο έδαφος το κινητό τηλέφωνο ενός οπαδού τραυματίζοντάς τον.

Μιλώντας μάλιστα και στην «Τelegraph», η μητέρα του νεαρού φιλάθλου της Έβερτον, Σάρα Κέλι, τόνισε ότι δεν δέχεται τη συγγνώμη που ζήτησε μερικές ώρες αργότερα ο Ρονάλντο λέγοντας ότι ο γιος της δεν ενδιαφέρεται να τον ξαναδεί.

Το περιστατικό ερευνάται και από την αστυνομία, ωστόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν σκοπεύει να τιμωρήσει τον 37χρονο μεσοεπιθετικό, σύμφωνα με τη «Sun», κατανοώντας πως ήταν ένα ατυχές συμβάν...

Cristiano Ronaldo was accused of smashing a supporter’s phone after Manchester United’s defeat to Everton 🤬



