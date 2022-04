Κλοπ σε Γκουαρντιόλα: «Είπα στη γυναίκα μου να μην πάει στην εξέδρα, αλλά της άρεσε» (vid)

Να συζητούν σαν δύο καλοί φίλοι έμειναν μετά το τέλος του ντέρμπι κορυφής της Premier League ανάμεσα στην Μάντσεστερ Σίτι και την Λίβερπουλ, που έγινε στο «Έτιχαντ» και έληξε ισόπαλο με σκορ 2-2…

Πεπ Γκουαρντιόλα και Γιούργκεν Κλοπ άρχισαν να συζητούν για την σύζυγο του Γερμανού προπονητή των «κόκκινων», η οποία βρέθηκε στις εξέδρες των φιλοξενούμενων στην έδρα των «πολιτών».

Ο Καταλανός προπονητής της Σίτι είπε στον ομόλογο του, ότι θα έπρεπε να την έχει πάει στα επίσημα του γηπέδου, για να του αποκαλύψει ο προπονητής της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ: «Το ξέρω, της είπα να μην πάει στην εξέδρα. Είχε πάει και στο ματς με την Γιουνάιτεντ και παρά το γεγονός πως κατά λάθος στα γκολ δέχθηκε μια αγκωνιά, της άρεσε και ξαναπήγε»!

Nothing to see here, just two of the world's best managers having a moment together 🤩 pic.twitter.com/J6tcDCcqLo