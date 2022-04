Σαμπατίνι σε Μουρίνιο: «Δεν θα φτάσω ποτέ το επίπεδό του, παραμένω ένα σοβαρό άτομο…» (pic)

Η Ρόμα αν και βρέθηκε να χάνει στο Ολίμπικο από την Σαλερνιτάνα με 0-1 κατάφερε χάρη στα δύο γκολ που πέτυχαν οι Κάρλες Πέρεθ και Κρις Σμόλινγκ στο τελευταίο δεκάλεπτο, να πάρει τελικά τη νίκη με 2-1.

Ο Βάλτερ Σαμπατίνι ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε αθλητικός διευθυντής της Ρόμα και τώρα είναι στην Σαλερνιτάνα υποστήριξε πως το γεγονός, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ανατροπή ήταν οι διαμαρτυρίες από την πλευρά των γηπεδούχων, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να επηρεαστούν οι αποφάσεις των διαιτητών.

«Με όλο το σεβασμό προς την Ρόμα και το αποτέλεσμα είδα κάποια άσχημα πράγματα από ποδοσφαιρική άποψη. Είναι προφανές πως ο Μουρίνιο θα πει ότι δεν ξέρει ποιος είμαι και ότι δεν έχω κερδίσει τίτλους, κάτι που είναι αλήθεια αλλά χέ@@@@@.

Κάποια από τα πράγματα που συμβαίνουν στο γήπεδο όταν παίζεις στην Ρώμη είναι απαράδεκτα. Γιατί σε κάθε φάση όλοι οι άνθρωποι της Ρόμα που βρίσκονται στον πάγκο σηκώνονται και διαμαρτύρονται;» ανέφερε αρχικά ο Σαμπατίνι

Στην συνέχεια των λεγομένων του, ο ίδιος πρόσθεσε τα εξής: «Τι κάνουν τότε διαιτητές που δεν έχουν ισχυρή προσωπικότητα; Δίνουν ανάποδα τα φάουλ. Δεν έριξαν καν ματιά στο πέναλτι του Τζούριτς που ζητήσαμε.Ξέρουμε πως είμαστε Σαλερνιτάνα και πρέπει να χάσουμε αλλά θα προτιμούσα να γινόταν αυτό με άλλο τρόπο. Απολογούμαι στον Μουρίνιο που τον ανέφερα. Είναι ένας ημίθεος που έχει κατακτήσει 25 τίτλους και ξέρω τι είμαι, είμαι πολλά πράγματα αλλά δεν θα φτάσω ποτέ το επίπεδό του. Ξέρω ότι δεν έχω κατακτήσει τίποτα αλλά παραμένω ένα σοβαρό άτομο...»

Salernitana director Walter Sabatini, who spent many years at Roma, blasted ‘ignoble behaviour’ from Giallorossi players and staff, mocked Jose Mourinho and complained at refereeing decisions https://t.co/fmBi09EeEp #Salernitana #ASRoma #RomaSalernitana #SerieA #SerieATIM #Calcio